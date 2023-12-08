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Жителям пригорода Барнаула вернули электричество

Все системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме

08 декабря 2023, 13:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В барнаульских поселках Бельмесево и Сибирская Долина восстановили электроснабжение после поломки на электросети. Об этом рассказали в администрации Центрального района города.

В соцсетях ранее сообщали, что ранним утром 8 декабря люди остались без света и тепла из-за замыкания на электросети у кафе "Арт" на Змеиногорском тракте.

"Персоналом филиала "Пригородные РЭС" восстановлено электричество в поселке Бельмесево и микрорайоне Сибирская Долина, жители со светом. Системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме", – говорится в сообщении.

Барнаул

Комментарии 2

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Гость

13:55:54 08-12-2023

Мощные обогреватели в кафе подключили,а защиту обошли.

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Гость

14:53:56 08-12-2023

Жители барнаульских поселков Радужный, Сибирская Долина и Бельмесево остались без света и тепла --- В барнаульских поселках Бельмесево и Сибирская Долина восстановили электроснабжение ---------- Так получается, что в Радужном не вернули?

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