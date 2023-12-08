Жителям пригорода Барнаула вернули электричество

Все системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме

08 декабря 2023, 13:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В барнаульских поселках Бельмесево и Сибирская Долина восстановили электроснабжение после поломки на электросети. Об этом рассказали в администрации Центрального района города.

В соцсетях ранее сообщали, что ранним утром 8 декабря люди остались без света и тепла из-за замыкания на электросети у кафе "Арт" на Змеиногорском тракте.