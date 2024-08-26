В Барнауле поймали наркомана, поднявшего закладку
В отношении парня возбудили уголовное дело
26 августа 2024, 13:15, ИА Амител
Полицейский автомобиль / Фото: unsplash.com
В Барнауле на улице Веры Кащеевой задержали 24-летнего парня с наркотиками, сообщили в МВД Алтайского края.
При себе у горожанина был пакет с 0,49 грамма N-метилэфедрона.
"Задержанный приобрел синтетический наркотик в тайнике-закладке, предварительно переписываясь с неизвестным в мессенджере и получив от него точное описание места. Молодой человек пояснил, что приобрел запрещенное вещество для личного употребления", – рассказали в полиции.
Возбуждено уголовное дело. Парня отпустили под подписку о невыезде.
13:34:33 26-08-2024
на 0.01 недовесили все таки
13:40:40 26-08-2024
Проблема в том, что ни кто не пытается бороться с магазинами. Позиция типа это слишком сложно, по-этому и пытаться бессмысленно.
Нет ни какой тайны где приобрести наркотики , но гораздо проще в материалах дела писать "у неустановленного лица"
15:24:33 26-08-2024
Гость (13:40:40 26-08-2024) Проблема в том, что ни кто не пытается бороться с магазинами... ну тут скорее не магазины, а площадки (как али/озон/вб — не магазин, а площадка для размещения магазинов). Другое дело, что эти площадки в открытую рекламируются трафаретами, и всем как-то пофигу, ужасно
17:16:07 26-08-2024
ворчун 15:24:33 26-08-2024) ну тут скорее не магазины, а площадки (как али/озон/вб — не ... посмотрите у Шария есть серия видео про эти площадки.
там просто глаза кровоточат как их рекламируют в центре Мск и Питера.
18:35:06 26-08-2024
Элен без ребят (17:16:07 26-08-2024) посмотрите у Шария есть серия видео про эти площадки. та... Зря вас минусуют. Смотрел (и не только его), и сам знаю. Выглядит будто никому нет до такой рекламы дела
16:17:55 26-08-2024
Да наркоманы открыты постоянно всё роют, причем недалеко от всех РОВД и никому до этого дела нет?!
17:21:20 26-08-2024
проверьте гаражи на Полярной ЗА общежитием АГУ - там рядом с общежитием АГУ дилер живет уже года 3 и не парясь закладки делает в гаражах за домом. там и шприцы, и наркоманы всех мастей вьются у дома, и чета ниодного полицейского. ДЕТИ лет 8 даже эти шприцы таскают! а на стенах АГУ общежития постоянно реклама наркотиков (на стенах пишут, на той стене, где мусорные баки рядом) Вот неужели участковый этого района не в курсе? Они потом пьяные тут же в гаражах тащатся или по крыше общежития АГУ бегают и бутылки скидывают вниз!!! Вот у кого дети в АГУ общежитии старом? Они в опасности, по-моему