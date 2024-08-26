В Барнауле поймали наркомана, поднявшего закладку

В отношении парня возбудили уголовное дело

26 августа 2024, 13:15, ИА Амител

Полицейский автомобиль / Фото: unsplash.com

В Барнауле на улице Веры Кащеевой задержали 24-летнего парня с наркотиками, сообщили в МВД Алтайского края.

При себе у горожанина был пакет с 0,49 грамма N-метилэфедрона.

"Задержанный приобрел синтетический наркотик в тайнике-закладке, предварительно переписываясь с неизвестным в мессенджере и получив от него точное описание места. Молодой человек пояснил, что приобрел запрещенное вещество для личного употребления", – рассказали в полиции.

Возбуждено уголовное дело. Парня отпустили под подписку о невыезде.