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Житель Бийска заготовил два мешка "травки" и попался полиции

В отношении горожанина возбудили уголовное дело

26 августа 2024, 10:15, ИА Амител

Мешок марихуаны / Фото: t.me/policebiysk
Мешок марихуаны / Фото: t.me/policebiysk

В Бийске правоохранители задержали 42-летнего мужчину, который заготовил два мешка марихуаны, сообщили в местной полиции.

В общей сложности в надворных постройках горожанина нашли 2,6 кг наркотика. Подозреваемый признался, что урожай заготовил для себя.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье о незаконном изготовлении и хранении наркотических веществ (ч. 2 ст. 228 УК РФ), а также избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее в Бийске участковый поймал наркомана с пакетом марихуаны.

Бийск Алтайский край Происшествия борьба с наркотиками

Комментарии 6

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Мусик

10:19:43 26-08-2024

а вот пусть докажет и скурит за сутки сам.

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Папин бродяга

19:09:28 26-08-2024

Мусик (10:19:43 26-08-2024) а вот пусть докажет и скурит за сутки сам.... Где беломора достать ? Закрыты уже магазины ...

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Musik

22:09:24 26-08-2024

Папин бродяга (19:09:28 26-08-2024) Где беломора достать ? Закрыты уже магазины ... ... Будет другой день - будет и пищя.

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Бжелы

10:25:52 26-08-2024

На весь Бийск хватит...

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Мусик

10:44:06 26-08-2024

Бжелы (10:25:52 26-08-2024) На весь Бийск хватит... ... не хватит.

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Гость

11:13:36 26-08-2024

2 мешка это может еще не готовый продукт, после технологии может на одного и останется.

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