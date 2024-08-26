Житель Бийска заготовил два мешка "травки" и попался полиции

В отношении горожанина возбудили уголовное дело

26 августа 2024, 10:15, ИА Амител

Мешок марихуаны / Фото: t.me/policebiysk

В Бийске правоохранители задержали 42-летнего мужчину, который заготовил два мешка марихуаны, сообщили в местной полиции.

В общей сложности в надворных постройках горожанина нашли 2,6 кг наркотика. Подозреваемый признался, что урожай заготовил для себя.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье о незаконном изготовлении и хранении наркотических веществ (ч. 2 ст. 228 УК РФ), а также избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее в Бийске участковый поймал наркомана с пакетом марихуаны.