Житель Бийска заготовил два мешка "травки" и попался полиции
В отношении горожанина возбудили уголовное дело
26 августа 2024, 10:15, ИА Амител
Мешок марихуаны / Фото: t.me/policebiysk
В Бийске правоохранители задержали 42-летнего мужчину, который заготовил два мешка марихуаны, сообщили в местной полиции.
В общей сложности в надворных постройках горожанина нашли 2,6 кг наркотика. Подозреваемый признался, что урожай заготовил для себя.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье о незаконном изготовлении и хранении наркотических веществ (ч. 2 ст. 228 УК РФ), а также избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.
Ранее в Бийске участковый поймал наркомана с пакетом марихуаны.
10:19:43 26-08-2024
а вот пусть докажет и скурит за сутки сам.
19:09:28 26-08-2024
Мусик (10:19:43 26-08-2024) а вот пусть докажет и скурит за сутки сам.... Где беломора достать ? Закрыты уже магазины ...
22:09:24 26-08-2024
Папин бродяга (19:09:28 26-08-2024) Где беломора достать ? Закрыты уже магазины ... ... Будет другой день - будет и пищя.
10:25:52 26-08-2024
На весь Бийск хватит...
10:44:06 26-08-2024
Бжелы (10:25:52 26-08-2024) На весь Бийск хватит... ... не хватит.
11:13:36 26-08-2024
2 мешка это может еще не готовый продукт, после технологии может на одного и останется.