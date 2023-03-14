122 человека сдадут в Барнауле ЕГЭ досрочно

В основном это выпускники прошлых лет

14 марта 2023, 12:19, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Барнауле в 2023 году 122 человека сдадут ЕГЭ досрочно, сообщили в мэрии.

Причём в основном из числа тех, кто будет сдавать экзамен раньше обычного, – это выпускники прошлых лет из Барнаула и остальных муниципалитетов края. 11-классников этого года всего двое.

Досрочный период сдачи ЕГЭ в этом году намечен на 20 марта – 19 апреля. Экзамены проведут в школах № 60 и № 89. Основной же период пройдёт с 26 мая по 1 июля, а дополнительный запланирован на 6-19 сентября.