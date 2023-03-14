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122 человека сдадут в Барнауле ЕГЭ досрочно

В основном это выпускники прошлых лет

14 марта 2023, 12:19, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В Барнауле в 2023 году 122 человека сдадут ЕГЭ досрочно, сообщили в мэрии.

Причём в основном из числа тех, кто будет сдавать экзамен раньше обычного, – это выпускники прошлых лет из Барнаула и остальных муниципалитетов края. 11-классников этого года всего двое.

Досрочный период сдачи ЕГЭ в этом году намечен на 20 марта – 19 апреля. Экзамены проведут в школах № 60 и № 89. Основной же период пройдёт с 26 мая по 1 июля, а дополнительный запланирован на 6-19 сентября. 

Комментарии 4

  • как обычно - больше половины на экзамены не явятся, а школы вынуждены снимать занятия... Почему учебный процесс в школах должен страдать ради этих выпускников прошлых лет?
    14 марта, Гость   Ответить
  • Прям из-за одного дня весь учебный ваш процесс пострадает.)))
    14 марта, Гость   Ответить
  • Гость, посмотрите расписание досрочного этапа ЕГЭ, там далеко не один день...
    14 марта, Гость   Ответить
  • Почему учебный процесс в школах должен страдать-------- Да без тебя не разобрались бы, будет он страдать или нет!
    14 марта, Гость   Ответить
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