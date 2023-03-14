122 человека сдадут в Барнауле ЕГЭ досрочно
В основном это выпускники прошлых лет
14 марта 2023, 12:19, ИА Амител
Фото: unsplash.com
В Барнауле в 2023 году 122 человека сдадут ЕГЭ досрочно, сообщили в мэрии.
Причём в основном из числа тех, кто будет сдавать экзамен раньше обычного, – это выпускники прошлых лет из Барнаула и остальных муниципалитетов края. 11-классников этого года всего двое.
Досрочный период сдачи ЕГЭ в этом году намечен на 20 марта – 19 апреля. Экзамены проведут в школах № 60 и № 89. Основной же период пройдёт с 26 мая по 1 июля, а дополнительный запланирован на 6-19 сентября.
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