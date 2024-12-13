14 наркопритонов закрыли в 2024 году полицейские в Алтайском крае

Правоохранители изъяли почти 150 килограммов наркотиков и зарегистрировали 3359 наркопреступлений

13 декабря 2024, 08:00, ИА Амител

Наркотики / Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю

За 11 месяцев 2024 года полицейские в Алтайском крае выявили 14 наркопритонов: семь – в Новоалтайске, шесть – в Барнауле и один – в Славгородском районе. Суммарно правоохранители изъяли почти 150 килограммов наркотиков и зарегистрировали 3359 наркопреступлений. Их общее количество в сравнении с прошлым годом снизилось на 5%. Но есть тревожная тенденция: все чаще такие преступления совершают с применением IT-технологий и вовлекают в эти схемы даже детей, рассказывает начальник отделения межведомственного взаимодействия в сфере профилактики незаконного оборота наркотиков УНК ГУ МВД России по Алтайскому краю, подполковник Юлия Шевченко.

"За наркопреступления к уголовной ответственности привлечены 1308 человек. Из них за сбыт наркотических средств и психотропных веществ – 277 граждан. Еще 585 работали в составе группы лиц по предварительному сговору – все они попали на скамью подсудимых. Вовлекают в незаконный оборот наркотиков и несовершеннолетних. Причем не всегда это делают злые дяди и тети. Зарегистрировано два случая, когда детей в тяжкое преступление втянули их родители", – говорит Юлия Шевченко.

Всего за сбыт запрещенных веществ к ответственности за 11 месяцев привлекли 25 подростков. Еще 12 попались на хранении наркотиков.

"На профилактическом учете в территориальных органах внутренних дел края состоят 195 подростков, которые употребляют психоактивные вещества. На учет к врачу-наркологу за 11 месяцев поставили восемь ребят, употребляющих наркотики. По инициативе подразделений по делам несовершеннолетних лечение прошли 90 подростков, 17 из них страдают наркоманией", – отмечает подполковник полиции.