17 лет на троих. Строителей скандального ФОКа в Барнауле потребовали посадить в колонию

Представители Ивана Куца, Евгения Якунина и Артура Манасяна просят заменить наказание условным сроком

09 июня 2025, 06:15, Вячеслав Кондаков

Заседание по уголовному делу строителей ФОКа / Фото: amic.ru

Одно из последних заседаний по делу строителей скандального физкультурно-оздоровительного комплекса на улице Сиреневой, 42, прошло 4 июня в суде Индустриального района. В ходе заседания представительница обвинения потребовала приговорить Евгения Якунина, Ивана Куца и Артура Манасяна к реальному сроку за некачественные работы по укладке асфальта во время возведения спортивного объекта. В общей сложности прокуратура запросила для троих строителей 17 лет лишения свободы в колонии общего режима. Сторона защиты с таким суровым наказанием не согласна, тем более подсудимые уже давно признали свою вину и компенсировали ущерб, причиненный государству. Рассказываем, как прошло очередное судебное заседание по громкому делу, где уже в ближайшем будущем объявят приговор.

Как прошло судебное заседание?

Судебные прения начались с выступления представительницы прокуратуры. Она кратко напомнила, в чем обвиняют Евгения Якунина, Ивана Куца и Артура Манасяна. Подсудимым вменяют ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере"). Их компании (ООО "Транс Логистик" Куца и Манасяна и ООО "РСО-Стандарт" Якунина) выполняли работы по устройству щебеночно-песчаного покрытия, бортовых камней и основания под асфальтобетонное покрытие, а также по строительству покрытия проездов, тротуаров, отмосток. За все это им должны были заплатить 9,5 млн рублей. Однако строители закупили более дешевые материалы и уложили некачественный асфальт, что подтвердила экспертиза.

Свою вину все трое подсудимых признали. Однако прокуратура запросила для обвиняемых реальный срок лишения свободы в колониях общего режима. Евгению Якунину грозит шесть лет и 500 тысяч рублей штрафа, Ивану Куцу – шесть лет и 500 тысяч штрафа, Артуру Манасяну – пять лет и 400 тысяч рублей штрафа. При этом все трое уже выплатили Минспорту Алтайского края 9,5 миллиона рублей штрафа в качестве компенсации за некачественную работу.

Что заявили адвокаты подсудимых?

Первым выступил защитник Евгения Якунина. Он категорически не согласен с требованием прокуратуры. Тем более что его подзащитный сразу же признал вину, шел навстречу следствию и компенсировал ущерб. Кроме того, адвокат подчеркнул, что у Якунина и его компаньонов по бизнесу изначально не было цели украсть деньги: они действительно некачественно выполнили свою работу и за это "заплатили" рублем из личного кармана.

"17 лет на троих за некачественный асфальт. Вы вдумайтесь! У нас шесть лет иногда дают за убийство человека, а прокуратура просит приговорить к этому суровому сроку человека, который сразу же признал свою вину. Злого умысла у моего клиента не было", – обратился к судье адвокат.

Также защитник приложил к делу характеристики Евгения Якунина, которые дали известные общественные деятели, спортсмены. В частности, адвокат обвиняемого акцентирует внимание на том, что Якунин участвовал в строительстве объектов к Олимпиаде в Сочи. Также он сообщил, что у подсудимого трое несовершеннолетних детей, и попросил судью учесть, что Евгений – единственный, кто работает в семье.

В конце речи адвокат Якунина раскритиковал освещение процесса в СМИ и обвинил в проблемах со сдачей ФОКа не сэкономивших на стройматериалах субподрядчиков, а концессионера Михаила Жданова, нанявшего их на работы.

Предприниматель и гендиректор компании "Иносиб" Михаил Жданов выступал концессионером при строительстве ФОКа на улице Сиреневой. В качестве субподрядчика он привлек к работам компании (ООО "Транс Логистик" Куца и Манасяна и ООО "РСО-Стандарт" Якунина). В июне 2024 года Центральный районный суд признал Жданова виновным в коммерческом подкупе в особо крупном размере (ч. 8 ст. 204 УК РФ) и назначил ему три с половиной года колонии строгого режима со штрафом 3,5 млн рублей и конфискацией 2 млн рублей.

Адвокат Ивана Куца, со своей стороны, также уверен, что его подзащитный не виновен, а все претензии должны быть адресованы концессионеру Жданову. По словам защитника Куца, у Министерства спорта Алтайского края вообще не было претензий к качеству асфальта и переделывать его якобы никто не собирается. Получается, подчеркнул адвокат, что даже повода подозревать в чем-то Ивана Куца нет. Защитник также напомнил о прекращении уголовного преследования от 6 февраля 2024 года в отношении Якунина и Куца. Именно тогда дело было прекращено – после того как бизнесмены добровольно сообщили следствию о коммерческом подкупе, якобы совершенном Михаилом Ждановым. В итоге адвокат обратился к судье с просьбой заменить реальный срок условным.

С речью также выступил и сам обвиняемый Иван Куц. Он заявил, что давно выплатил ущерб, нанесенный его компанией. Злого умысла украсть деньги при работах на ФОКе у него не было. Якобы концессионер Михаил Жданов не выделял средства на укладку асфальта, при этом сроки "горели" и нужно было выполнить работу как можно скорее.

"Стояла жара 30 градусов. Мы уложили асфальт и на него зашла тяжелая техника, поэтому был причинен ущерб", – отметил Иван Куц в своей короткой речи.

А вот представитель защиты Артура Манасяна попросил судью дать ему время для своей позиции по уголовному делу. Следующее заседание пройдет 25 июня. На нем также с последним словом смогут выступить все трое обвиняемых, и, скорее всего, вынесут приговор.

Что вообще известно об уголовном деле?

Евгения Якунина, Ивана Куца и Артура Манасяна судят по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере"). По версии следствия, бизнесмены занимались благоустройством территории ФОКа. Во время работ они решили сэкономить и закупили более дешевые материалы с худшими техническими характеристиками, чем указано в проектной документации. Также строители собирались сократить количество поставленных материалов и составить фиктивные отчетные документы на выполнение работ в полном объеме. Региональному Минспорту они нанесли ущерб на 9,5 млн рублей. Свою вину в содеянном подсудимые признают.

В итоге у ФОКа появился ряд проблем, асфальт рядом с ним начал разрушаться. Подробнее о ситуации можно прочитать здесь.

За что к сроку приговорили Михаила Жданова?

Следствие установило, что в 2022–2023 годах Жданов попросил субподрядчиков по строительству ФОКа передать ему вознаграждение за продление срока договора. Эти деньги якобы планировалось пустить на увеличение аванса и подписание акта приемки работ. Жданов требовал у коллег 3,5 млн рублей, но в итоге получил 2 млн рублей, убеждено следствие.

Михаил Жданов с обвинениями не согласился и настаивал на своей невиновности. Якобы Якунин, Куц и Манасян специально сделали ответственным именно предпринимателя.

В июне 2024 года Центральный районный суд признал концессионера по строительству ФОКа Михаила Жданова виновным в коммерческом подкупе в особо крупном размере (ч. 8 ст. 204 УК РФ), ему дали три с половиной года колонии строгого режима со штрафом 3,5 млн рублей и конфискацией 2 млн рублей.

Когда откроется ФОК?

Пока неизвестно. ФОК на ул. Сиреневой, 42, планировалось сдать в 2022 году, однако он все еще не готов. Сейчас Минспорт ждет окончания судебных процессов, чтобы завершить работы. По информации amic.ru, откроют спортивное учреждение не раньше осени, хотя объект готов уже на 98%.