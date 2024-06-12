26-летний житель алтайского села попытался украсть 50 литров дизеля из бензовоза
Довести преступный умысел до конца не удалось — молодого человека спугнул председатель кооператива
12 июня 2024, 15:35, ИА Амител
26-летний житель Советского района собирался украсть 50 литров дизельного топлива. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.
По предварительной информации, молодой человек проник на склад, где слил из бензовоза 50 литров горючего в пять пластмассовых канистр. Уйти с ними преступнику не удалось – к складу вовремя приехал председатель сельскохозяйственного производственного кооператива и спугнул злоумышленника. Он убежал, бросив похищенное на месте преступления.
Задержали молодого человека в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий. Мужчина дал признательные показания, пояснив, что канистры с топливом хотел в дальнейшем реализовать, а вырученные деньги потратить на собственные нужды.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. "б" ч. 2 ст. 158 УК РФ. Подозреваемого отправили под подписку о невыезде.
17:29:55 12-06-2024
солярка то дрянная
17:54:32 12-06-2024
Каким образом в бензовозе оказалось дизтопливо? Шайтаны подсунули?
19:42:45 12-06-2024
Гость (17:54:32 12-06-2024) Каким образом в бензовозе оказалось дизтопливо? Шайтаны подс... он на то и бензовоз, чтоб в нем салярка была.
18:27:12 12-06-2024
Теперь его посадят, за 50 литров не украденного! А генерала Иванова выпустят...
18:31:17 12-06-2024
Расстрелять, проклятого расхитителя капиталистической собственности!
19:39:17 13-06-2024
Деньги портят человека. А отсутствие денег, портит его еще больше. Нет денег, пошел воровать. К нашим чиновникам это не относится. У них свой спортивный интерес.