26-летний житель алтайского села попытался украсть 50 литров дизеля из бензовоза

Довести преступный умысел до конца не удалось — молодого человека спугнул председатель кооператива

12 июня 2024, 15:35, ИА Амител

Бензовоз / Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю

26-летний житель Советского района собирался украсть 50 литров дизельного топлива. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.

По предварительной информации, молодой человек проник на склад, где слил из бензовоза 50 литров горючего в пять пластмассовых канистр. Уйти с ними преступнику не удалось – к складу вовремя приехал председатель сельскохозяйственного производственного кооператива и спугнул злоумышленника. Он убежал, бросив похищенное на месте преступления.

Задержали молодого человека в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий. Мужчина дал признательные показания, пояснив, что канистры с топливом хотел в дальнейшем реализовать, а вырученные деньги потратить на собственные нужды.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. "б" ч. 2 ст. 158 УК РФ. Подозреваемого отправили под подписку о невыезде.