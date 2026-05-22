35 человек пострадали при ударе ВСУ по колледжу в ЛНР
Мирное учебное заведение стало мишенью — и это не может оставить равнодушным
22 мая 2026, 13:32, ИА Амител
ВСУ применили беспилотники для атаки на учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа в Луганской Народной Республике (ЛНР). В результате этих ударов пострадали 35 человек, сообщил глава республики Леонид Пасечник в своем канале в "Максе".
«Сегодня ночью произошла трагедия. ВСУ нанесли прицельные удары по спящим детям. Вражеские дроны атаковали учебный корпус и общежитие нашего педуниверситета», — написал он.
По словам Пасечника, в момент атаки в здании находились 86 детей в возрасте от 14 до 18 лет. Из-под завалов спасатели извлекли двух пострадавших, которые были переданы медикам. Поисковые работы продолжаются, и под завалами все еще могут находиться дети.
Глава региона также отметил, что экстренные службы работают на месте происшествия, оказывая пострадавшим всю необходимую помощь, включая психологическую поддержку.
Кроме того, Пасечник сообщил о повреждениях в городе: административные здания, магазины и частные дома получили разрушения. В одном из домов был ранен мужчина, ему была оказана медицинская помощь.
«Следственный комитет России по ЛНР занимается фиксацией последствий этих атак», — подчеркнул Пасечник.
Ранее сообщалось, что после атаки на Рязань в Госдуме допустили удар по Европе.
13:56:08 22-05-2026
сволочи
14:06:13 22-05-2026
ударе ВСУ по колледжу --- наши по колледжам не бьют. Наверное если только там Хймерсы стоят. Но их надо увидеть, а старлинка у наших нет. Поэтому не бьют
14:25:45 22-05-2026
Окраина ведёт террористические действия против нашей страны и должна быть уничтожена
14:57:59 22-05-2026
Уверен там тоже объясняют, что в подвале дроны собирали генералы нашей армии.
Это увы в обе стороны работает
16:53:30 22-05-2026
это не дрон это ракета дальнобойная европейской сборки
дрон дом не обрушит
НАТО воюет с нами - бьет тяжелыми ракетами