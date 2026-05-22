35 человек пострадали при ударе ВСУ по колледжу в ЛНР

Мирное учебное заведение стало мишенью — и это не может оставить равнодушным

22 мая 2026, 13:32, ИА Амител

Кадры последствий атаки ВСУ на Старобельск в ЛНР / Фото: канал главы ЛНР Леонида Пасечника в "Максе"

ВСУ применили беспилотники для атаки на учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа в Луганской Народной Республике (ЛНР). В результате этих ударов пострадали 35 человек, сообщил глава республики Леонид Пасечник в своем канале в "Максе".

«Сегодня ночью произошла трагедия. ВСУ нанесли прицельные удары по спящим детям. Вражеские дроны атаковали учебный корпус и общежитие нашего педуниверситета», — написал он.

По словам Пасечника, в момент атаки в здании находились 86 детей в возрасте от 14 до 18 лет. Из-под завалов спасатели извлекли двух пострадавших, которые были переданы медикам. Поисковые работы продолжаются, и под завалами все еще могут находиться дети.

Глава региона также отметил, что экстренные службы работают на месте происшествия, оказывая пострадавшим всю необходимую помощь, включая психологическую поддержку.

Кроме того, Пасечник сообщил о повреждениях в городе: административные здания, магазины и частные дома получили разрушения. В одном из домов был ранен мужчина, ему была оказана медицинская помощь.

«Следственный комитет России по ЛНР занимается фиксацией последствий этих атак», — подчеркнул Пасечник.

Ранее сообщалось, что после атаки на Рязань в Госдуме допустили удар по Европе.