Бари Алибасов – младший рассказал журналистам, что может привести к летальному исходу отца, сообщает телеканал "360".
По его словам, смерть продюсера группы "На-На" может наступить, если вскроется циркулярный ожог в пищеводе. В связи с этим внимание врачей постоянно приковано к пациенту.
Сын Алибасова также опроверг недавно появившиеся сообщения в СМИ о том, что у музыканта открылось внутреннее кровотечение.
Он связал такую реакцию с выходом шоу "Пусть говорят" на Первом канале, где говорили о похожем случае как раз с внутренним кровотечением.
Ранее Бари Алибасов – младший рассказал о том, что отец ненадолго приходил в сознание и произнес первые слова после медикаментозного сна.
PR-директор Вадим Горжанкин озвучил прогноз врачей, согласно которому продюсер группы "На-На" больше никогда не сможет глотать.
Напомним, Алибасов 4 июня попал в реанимацию с ожогами дыхательных путей, пищевода и желудка после того, как случайно выпил средство для чистки труб "Крот".
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