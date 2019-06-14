Семью Алибасова обманули на 800 тысяч рублей, вернув другого кота

Неизвестные вместо пропавшего кота Бари Алибасова принесли похожего и забрали вознаграждение в размере 800 тысяч рублей, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сына продюсера Бари Алибасова — младшего.
Ранее сообщалось, что канадский сфинкс по кличке Чуча пропал из квартиры Алибасова, когда в нее пришли журналисты. Скорее всего, кот испугался и выбежал из квартиры, поскольку, как отмечается, дверь была открыта.
PR-директор Алибасова Вадим Горжанкин заявлял, что за возвращение кота семья музыканта готова заплатить 800 тысяч рублей либо гарантируют выступление группы "На-На".
По словам Алибасова-младшего, помощник продюсера проверил кота и выяснил, что вернули не то животное.
"Помощница не узнала ни фамилию человека, принесшего кота, ни даже не сняла на видео, как произошла передача. В итоге у нас сейчас минус 800 тысяч и новый чужой кот в офисе", — рассказал сын продюсера.
Алибасова госпитализировали в НИИ имени Склифосовского 4 июня, после того как он по ошибке выпил средство для очистки труб. Медики диагностировали у продюсера ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей.
Музыкант очнулся от медикаментозного сна, но в ближайшие несколько дней пробудет под круглосуточным наблюдением врачей.
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