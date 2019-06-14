Директор ЗАГСа города Таштагола оформила бракосочетание с находящимся при смерти мужчиной, который был без сознания и поэтому не мог дать свое согласие на брак, сообщает прокуратура Кемеровской области.
Как установлено правоохранителями, в июле 2017 года к обвиняемой обратилась знакомая, которая попросила срочно оформить ее отношения с мужчиной, который находился без сознания в больнице с огнестрельным ранением.
Женщина выполнила просьбу горожанки, а на следующий день ее "муж" скончался, так и не узнав о своей свадьбе.
В результате "невеста" получила имущественные и личные неимущественные права, а также нематериальные блага.
В частности, по уголовному делу о причинении смерти она получила 100 тысяч рублей компенсации нанесенного ей морального вреда от смерти "супруга".
Однако позднее нарушение закона вскрылось, и руководитель ЗАГСа стала фигурантом уголовного дела. Ей предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ).
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