Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал судить об общественном рейтинге Владимира Путина, взяв за основу более длительный период, чем неделя или месяц, сообщает РИА "Новости".
"Все, что можно было сказать по этой теме, мы уже сказали. Каких-то новых элементов нет. Существуют: "а" — разные методики, "б" — существует определенная, рыночным языком выражаясь, волатильность, и, конечно, судить по неделе или судить даже по месяцу о падении рейтинга или его росте — не совсем правильно. Нужно все-таки судить по рейтингу по более длительной перспективе", — объяснил Песков.
Он также порекомендовал обратиться к социологам по поводу методик и еженедельных колебаний рейтингов президента.
Ранее Песков заявил, что в Кремле внимательно отслеживают данные социологов, однако "зачастую они полностью противоречат тому, что мы потом получаем в реальности от граждан".
"Нет разных рейтингов у президента, у президента один рейтинг, он формируется по результатам того, как люди оценивают работу президента. Все остальное, методики работы социологических служб — это уже вторично", — отмечал тогда Песков.
Накануне гендиректор Всероссийского центра изучения общественного мнения (BЦИOM) Валерий Федоров рассказал о последовательном росте рейтинга Путина с января по май 2019 года. Однако немногим ранее социологи того же ВЦИОМа заявили о снижении доверия россиян к президенту — до 30,5%, что вызвало неоднозначную реакцию в Кремле.
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