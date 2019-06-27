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Цифровые сеялки и экономичные плуги: новые разработки алтайских машиностроителей

, ИА "Амител"
Объединение компаний "Алмаз" представило новую технику на "Дне сибирского поля"
Каждый раз техника объединения компаний 'Алмаз' вызывает большой интерес / Фото: Amic.ru / Екатерина Смолихина

Каждый раз техника объединения компаний "Алмаз" вызывает большой интерес / Фото: Amic.ru / Екатерина Смолихина

Постоянный участник "Дня сибирского поля" – объединение компаний "Алмаз", в которое входит Рубцовский завод запасных частей, АНИТИМ, Рубцовский проектно-конструкторский технологический институт и торговый дом "Алмаз", – в 2019 году не изменил традициям и представил на выставке свои новейшие разработки. Серийный выпуск новинок еще не начался, техника проходит испытания. Но для сотрудников компании важно было услышать мнение аграриев, которое всегда учитывают при проектировании и производстве.

О новых разработках, о впечатляющих итогах 2018 года и о дальнейших планах объединения по расширению рынков сбыта Amic.ru рассказал генеральный директор ЗАО "Рубцовский завод запасных частей" Станислав Кедик.

Корр.: Объединение "Алмаз" – постоянный участник "Дня сибирского поля". В чем преимущество этой площадки?

Станислав Кедик: Мы участвуем в выставке все время, сколько она проходит. Начинали, когда здесь не было вообще никакой инфраструктуры, только чистое поле, грязь, работали в резиновых сапогах. Но уже тогда увидели, что это очень эффективный форум. Сегодня он собирает сельхозтоваропроизводителей не только со всего Алтайского края, но и из Новосибирской, Кемеровской, Томской областей, Красноярского края. Это, пожалуй, самый крупный и самый серьезный форум в Сибирском федеральном округе. Даже в сравнении с аналогичными мероприятиями, которые проводятся в Краснодаре, Оренбурге, Самаре, сибирский форум – самый масштабный.

"День сибирского поля" позволяет повысить узнаваемость нашей техники. Кроме того, прямо на площадке заключаются контракты на поставку техники. Нередки случаи, когда за два дня продаются все выставленные образцы.

Корр.: Какую технику вы представили в 2019 году?

С. К.: Мы стараемся показывать разную технику. Делим экспозицию на две части: в первой – наши новинки либо принципиально новые машины, либо глубоко модернизированные, во второй – машины, которые пользуются широким спросом. Наша задача – популяризировать их и получить отклик от сельхозтоваропроизводителей. Мы дорабатываем и улучшаем технику на основе этих отзывов.

Корр.: Расскажите подробнее о ваших новых разработках.

С. К.: В этом году мы показали много модернизированных моделей. В том числе наш чизельный плуг со стойкой параплау. С ней плуг требует меньше тяговых усилий, чем оснащенный обычными рабочими органами. А значит, его могут использовать в большем числе хозяйств с разным агрофоном и с разной техникой.

Это более производительная и экономичная техника. Она позволяет гарантированно экономить на ГСМ порядка 10%, эти цифры в ближайшее время будут подтверждены в ходе испытаний.

Также мы представили модернизированную сеялку СЗ-5,4, которая стала более производительной за счет увеличенной ширины захвата. Мы интегрировали в нее цифровой комплекс, благодаря которому агроном или собственник компании может в режиме онлайн видеть, насколько качественно сеялка производит технологические операции. Этот проект мы реализовали с нашими татарскими партнерами, которые работают в сфере цифровых технологий.

АО "Анитим", которое также входит в объединение "Алмаз", представило 15-метровый культиватор. Для аграриев Алтайского края он очень интересен, потому что нацелен на энергонасыщенную технику – сейчас в хозяйствах все больше тракторов мощностью 300 лошадиных сил и более.

Мы лидеры в России по производству оборотных плугов. На выставке мы представили оборотный плуг с перьевым отвалом. Сейчас вся Европа пашет такими плугами: не с одним рядом корпусов, а с двумя, что позволяет экономить до 25% ГСМ, это подтвержденный факт.

Еще одна наша новинка – рессорная защита рабочих органов оборотного плуга – не имеет аналогов в России. Она позволяет проводить операции практически без остановок на техническое обслуживание, но, самое главное, такой плуг можно использовать на тяжелых каменистых почвах. Для фермеров, которые работают в предгорных зонах, это будет просто подарок.

Корр.: По данным ассоциации "Росспецмаш", Рубцовский завод запасных частей в 2018 году занял первое место в России по производству оборотных и чизельных плугов, дисковых борон, и второе по отвальным плугам. Как удалось достичь таких результатов?

С.К.: Сразу отмечу, что данные "Росспецмаша" считаются официальными, этой статистикой пользуется Росстат. Действительно, мы занимаем лидирующие позиции по нескольким направлениям. Все дело в том, что мы ориентируемся на существующий спрос. Наши маркетологи изучают потребности сельхозтоваропроизводителей и запросы конкретных регионов. На основе этой информации мы формулируем технические задания, а по ним проектируем и производим новую технику.

Корр.: Сколько вашей техники в Алтайском крае, и в каких еще регионах о ней знают?

С.К.: В Алтайском крае работает более 200 единиц различной техники производства объединения компаний "Алмаз". Наша техника есть и во всех 65 регионах России, где развито земледелие. Широкая дилерская сеть гарантирует качественное сервисное обслуживание нашей техники в регионах и доступность сменных рабочих органов.

Корр.: А за границей знают ваши плуги и бороны?

С.К.: Конечно. Республики Средней Азии – наши традиционные рынки сбыта. Мы продаем туда довольно много техники. По итогам 2018 года доля экспорта от общего объема реализованной продукции составила 20%.

Сейчас мы ориентируемся на европейские рынки, ведем переговоры с дилерами из Восточной Европы. В ноябре 2019 года будем дебютировать на самой крупной в Европе выставке сельскохозяйственной техники и оборудования, в Ганновере, где у нас будет отдельный стенд.

На правах рекламы
Автор:
Анна Маковеева корреспондент

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