Время музыки. Известный вокалист Артур Аржаков даст концерт в ресторане "Живые души"
Любимые песни прозвучат в камерной атмосфере
10 июля 2026, 12:00, ИА Амител erid: 2W5zFJJ3Dry
13 августа 2026 года центр Барнаула превратится в точку притяжения для любителей музыки. В ресторане-поэме "Живые души" выступит известный новосибирский вокалист, финалист ТВ-шоу "Ну-ка, все вместе!", участник проектов "Голос" и "Новая звезда" Артур Аржаков.
Любимые многими песни прозвучат в приятной, камерной атмосфере летнего вечера.
Начало программы в 19:00.
Подробности по телефону +7(3852) 600-046.
Ресторан-поэма "Живые души"
Адрес: Барнаул, ул. Гоголя, 46а
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Возрастное ограничение 18+
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