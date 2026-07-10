Время музыки. Известный вокалист Артур Аржаков даст концерт в ресторане "Живые души"

Любимые песни прозвучат в камерной атмосфере

10 июля 2026, 12:00, ИА Амител erid: 2W5zFJJ3Dry

13 августа 2026 года центр Барнаула превратится в точку притяжения для любителей музыки. В ресторане-поэме "Живые души" выступит известный новосибирский вокалист, финалист ТВ-шоу "Ну-ка, все вместе!", участник проектов "Голос" и "Новая звезда" Артур Аржаков.

Любимые многими песни прозвучат в приятной, камерной атмосфере летнего вечера.

Начало программы в 19:00.

Подробности по телефону +7(3852) 600-046.

Афиша / Автор: Анастасия Курасова

Ресторан-поэма "Живые души"

Адрес: Барнаул, ул. Гоголя, 46а

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Возрастное ограничение 18+

ООО "ИН Вино" (2225103129)

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