Ремонт главной транспортной артерии Барнаула – проспекта Ленина – закончен примерно на 40%. Дорожники полностью меняют асфальт на двух участках: от улицы Димитрова до площади Баварина и от площади Октября до улицы Северо-Западной. Общая стоимость работ составит около 190 миллионов рублей. 25 июня специальная комиссия во главе с министром транспорта Алтайского края Александром Дементьевым, представителями подрядной организации и мэрии Барнаула ознакомилась с ходом ремонтных работ и ответила на самые важные вопросы журналистов и барнаульцев.

В рейд с Минтрансом

Алтайский Минтранс, кажется, намерен прочно занять нишу самого открытого министерства правительства региона. Глава ведомства Александр Дементьев действительно открыт для общения с журналистами и готов отвечать даже на самые каверзные вопросы, в том числе и о том, где у нас кладут асфальт местами и немного. В ходе же нынешней проверки ремонта проспекта им. Ленина решили подключить еще и обычных жителей краевой столицы. В комиссию могли войти пять подписчиков сообщества Barnaul22. Они могли задать любые вопросы по поводу качества дорог. Чтобы попасть в комиссию, нужно было всего лишь написать Минтрансу Алтайского края в соцсетях. Однако, как оказалось, барнаульцам легче критиковать работу дорожников дистанционно, а не лицом к лицу: в совместном рейде приняли участие только два подписчика.

Евгений Кузьмин узнал о мероприятии из социальных сетей. Говорит, что дорожной тематикой интересуется уже много лет. Решил поучаствовать в проверке ремонта городской магистрали и лично оценить насколько чиновники могут быть близки к народу. Результат эксперимента Евгения удовлетворил.

"Сегодня меня интересовали вопросы качества дорог, наличия парковочных площадок и качество общественного транспорта. Получил ответы на все, о чем спрашивал", – признался он.

Первый неудобный вопрос: бордюры

Самый главный вопрос, касающийся ремонта проспекта Ленина, который интересует жителей Барнаула и журналистов – замена еще не изношенных гранитных бордюров на вибропрессованные. По мнению горожан, старые могли прослужить еще много лет, а новые могут рассыпаться уже следующим летом. Барнаульский урбанист и общественник Игорь Янцен, который не пришел на встречу несмотря на приглашение, в своем Telegram-канале вообще посчитал, что на эту "бессмысленную замену бортового камня" ушло более 10 миллионов рублей. На этот неудобный вопрос у заместителя председателя комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Ивана Гармата нашелся ответ:

"У бортового камня существуют определенные функции: защитная и водоотведения. Ремонт проспекта Ленина производился многократно. В настоящий момент есть участки, где бортовой камень был утоплен в асфальт и не выполнял две эти функции. Если говорить про замену гранитного камня на вибропрессованный, то при демонтаже нет гарантии, что старые бордюры останутся целыми при ремонте. При демонтаже большинство их деформируются, поэтому не совсем правильно использовать их далее в рамках реализации федерального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги. К тому же мы не бездумно меняем все камни, а делаем это точечно. Это связано с тем, что мы ограничены в средствах и не хватает ресурсов, чтобы на всей улице заменить камень", – отметил Иван Гармат.

По его словам, на данный момент работы на проспекте Ленина ведутся с опережением графика. Фрезерование сейчас выполнено примерно на 80% от общего объема, выравнивающий слой уложен также на 80%, бортовой камень на участке до Димитрова уложен на 60% и активная работа сейчас ведется по поднятию и регулированию крышек люков. Их более 500 штук. Над этим работает подрядная организация совместно с водоканалом.

Второй неудобный вопрос: транспортные карманы

Не секрет, что во многих городах России и мира отказываются от отдельных карманов для общественного транспорта. И причин этому несколько. Во-первых, их неудобно чистить зимой. Во-вторых, сюда фактически не заезжает общественный транспорт и пассажиров высаживают не на специальную платформу, а часто в лужу, грязь и на скользкий лед. Все это приводит к травмам. Министр транспорта Александр Дементьев признал, что проблема существует, однако ее решения пока нет: дорожники действуют в четком соответствии с нормативом.

"Существует норматив, который предусматривает транспортные карманы. Главный принцип, чтобы все водители общественного транспорта выполняли ПДД. Автобус должен подъезжать к платформе, чтобы маме с коляской было удобно выйти на платформу, а не на гололед. Водители же машин должны уступать дорогу общественному транспорту, который перестраивается на другую полосу, потому что автобус везет много пассажиров. Так исторически сложилось. Наша задача – сделать так, чтобы все выполняли правила", – уверен Александр Дементьев.

Третий неудобный вопрос: отдельная полоса

Тема, интересующая журналистов и подписчиков Barnaul22 – возможность появления на проспекте Ленина отдельной выделенной полосы для общественного транспорта. В некоторых городах Сибири уже отдали на откуп троллейбусам и автобусам часть важных транспортных артерий. По ним в час пик жители города могут быстро, минуя пробки, добраться до нужного места. Однако в Барнауле, судя по ответу дорожников, речи об обустройстве "выделенки" в ближайшие годы не стоит.

"В текущих условиях мы выделенную полосу обустроить не можем: слишком узкие дороги. Мы в комитете долгое время обсуждали вопрос выделенной полосы, но условия городской застройки не позволяют это сделать. Никто в 60-е годы, когда строился проспект Ленина, не рассчитывал на такой большой рост общественного и личного транспорта", – заключил заместитель председателя комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Иван Гармат.

Как ремонтируют проспект Ленина

На реконструкцию транспортной артерии столицы региона, по которой ежедневно проезжают тысячи автомобилей, по программе БКАД выделено около 190 миллионов рублей (от ул. Димитрова до пл. Баварина – 90 581,24 тыс. рублей; от пл. Октября до ул. Северо-Западной – 99 948,27 тыс. рублей). Подрядчиком стало ООО "Барнаульское ДСУ № 4", которым руководит депутат АКЗС Николай Данилин.

Напомним, что проспект Ленина ремонтируют от ул. Димитрова до пл. Баварина.

После этого дорожники приступят к ремонту участка от пл. Октября до ул. Северо-Западной. На перекрестке проспекта Ленина с ул. Матросова дополнительно будет выполнено обустройство полос правого и левого поворотов, а также замена асфальтобетонного покрытия на трамвайных переездах.

А вот менять асфальт на мосту рядом с Новым рынком не будут, так как в 2020-м году мост закроют на масштабный ремонт. Общая стоимость работ составляет около миллиарда рублей.

Согласно проектной документации, на проспекте Ленина бригаде ООО "Барнаульское ДСУ № 4" предстоит выполнить разборку покрытия проезжей части, демонтаж бортовых камней, работы по регулированию высотного положения горловин колодцев, установке бортовых камней, замене покрытия в парковочных карманах, ремонт тротуаров и посадочных площадок, устройство асфальтобетонного покрытия проезжей части, установку дорожных знаков, а также нанести дорожную разметку, установить урны и скамейки, посадить кустарники.

Перед этим главную улицу Барнаула реконструировали в 2008 году. Летом 2018 года участок проспекта Ленина от Северо-Западной до Космонавтов был отремонтирован по программе БКД, на работы ушло 52 миллиона рублей.

Справка: проспект им. Ленина в Барнауле проходит по трем районам города – Центральному, Октябрьскому, Железнодорожному. Тянется от площади имени Баварина до проспекта Космонавтов. Протяженность проспекта – 8,5 километра, а ширина – 42 метра. Улица неоднократно меняла свое название: сначала это был Богородицкий переулок, в ХIХ веке – Московская улица, потом – Московский проспект, а после 1917 года – улица Бульварная, Садовая, Советский переулок, с 1924 года – проспект Ленина.