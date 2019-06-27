Проливные дожди спровоцировали ЧП сразу в пяти населенных пунктах Нижнеудинского и Тайшетского районов, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.
Наибольшее количество подтопленных домов в деревне Соляная. Из-за разлившейся реки Бирюса их количество превысило 320. Вода наблюдается на полу и в подпольях.
Также в Тайшетском районе пострадали населенные пункты Сереброво и Талая, в которых подтопило в общей сложности почти 75 домов.
В Нижнеудинском районе в зоне бедствия почти 190 домов, из них 110 – в городе Нижнеудинске, 76 – в поселке Шумском.
В региональном управлении МЧС организовали спасательную операцию. В ведомстве отмечают, что в эти сутки ситуация может еще сильнее усложниться – прогнозируется дальнейший подъем уровня рек на 50-100 см.
"Ситуация действительно сложная. Каждый час в наш адрес поступают десятки звонков от местных жителей. Всем им оказывается адресная помощь, ни одно обращение не остается без внимания", – подчеркнул начальник ГУ МЧС России по Иркутской области генерал-майор Валентин Нелюбов.
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