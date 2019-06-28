Европейцы предпочитают жить в небольших городках, а работать в мегаполисах. Тенденция прослеживается и у жителей центральной части России. Что заставляет людей жить в одном городе, а работать в другом и какая в этом выгода, корреспондент Amic.ru узнал у Геннадия Журавлева, директора строительной компании Новоалтайска.

Корреспондент: Как появилось название компании "Горем-3", и почему пришла идея застраивать пригород Барнаула – Новоалтайск?

Геннадий Журавлев: Еще в далеком 1941 году "Горем-3" организовали для ремонта железнодорожных путей. Головной ремонтно-восстановительный поезд, он же "Горем", передвигался по стране и восстанавливал ж/д сообщение в военное время. Спустя годы предприятие стало заниматься и жильем. Мы начали комплексное освоение в Новоалтайске, потому что фактически – это район Барнаула, который быстро развивается.

Если не брать в расчет краевую столицу, то относительно других городов Алтайского края Новоалтайск с населением около 70 тысяч человек по количеству вводимого в эксплуатацию жилья лидировал и обгонял даже Бийск. Это растущий город, только нам здесь удалось возвести с 2009 года 14 домов.

Корр.: Земля здесь доступнее, чем в Барнауле?

Г.Ж.: Сейчас стоимость участков земли приближается к барнаульской. Но мы приобрели территорию под застройку целого микрорайона еще в 2007 году. Это открыло соответствующие возможности – стоимость "квадрата" кирпичной новостройки сейчас составляет от 32 до 34 тысяч рублей под чистовую отделку.

Корр.: Если сравнить итоговую стоимость квартир с барнаульскими, что мы получим?

Г.Ж.: Стоимость студии 28 квадратных метров у нас составляет порядка 973 тысяч рублей. Люди говорят: "Или я возьму "гостинку" в Барнауле, или квартиру в Новоалтайске".

Двухкомнатная квартира с отделкой (плиткой, санфаянсом) и лоджией во всю квартиру обойдется дешевле двух миллионов рублей. Без отделки квартира станет доступнее еще на 350 тысяч.

За два с небольшим миллиона можно взять трехкомнатную квартиру в новом кирпичном доме. Сколько будет стоить такое жилье в Барнауле, можно только догадываться. Четырехкомнатная квартира 88 "квадратов" на улице Деповской стоит дешевле трех миллионов рублей.

Корр.: Финансовая сторона понятна, а какие еще преимущества может получить житель?

Г.Ж.: Если разложить все по полочкам, то вы поймете, что жизнь в новом микрорайоне пригорода может быть во многом комфортнее.

Специально для 14 кирпичных домов была построена собственная котельная на природном газе с природозависимым немецким оборудованием. Проложены новые инженерные сети, водопровод и канализация. Так как энергосети новые и протяженность их небольшая – энергоэффективность повышается.

Отопление у нас дешевле примерно на 40%, чем в Барнауле. За однокомнатную квартиру зимой выходит до полутора тысяч рублей.

Корр.: В Барнауле остро стоит вопрос с паковочными местами и пешеходными зонами, а в Новоалтайске?

Г.Ж.: Могу заявить, что освоенная территория позволила обеспечить парковкой 100% жителей новых домов. Площадки для автомобилей есть и перед домом, и за ним, а ширина свободного пространства в три раза больше обычного. В самом городе автомобилей меньше и пробок практически не бывает.

Помимо автолюбителей, мы учли и пожелания молодых родителей. Полностью решены проблемы с детскими площадками, они есть у каждого дома. Оборудованы и пешеходные зоны. В микрорайоне построен новый детский сад. За домами на Деповской мы высадили елочки и определили место под футбольное поле.

Корр.: Домами руководит ТСЖ или управляющая компания?

Г.Ж.: У нас шесть домов с ТСЖ, где жители сами выбирали инициативную группу. Остальными домами руководит управляющая компания "Депстар", которая в 2018 году заняла первое место в Новоалтайске, поэтому качество обслуживания на высоком уровне.

Компания была создана специально под новый микрорайон. В противном случае, когда управляющая компания заведует и старыми, и новыми домами, деньги всех жильцов идут на ремонт старых домов, так как новостройкам ремонт еще не требуется.

Корр.: Наверное, самый главный вопрос для горожанина, который задумывается о приобретении квартиры в пригороде – как добираться?

Г.Ж.: На первый взгляд можно подумать, что ездить придется из города в город. Но даже на автомобиле от конца Павловского тракта по пробкам люди добираются на работу часами. А у нас есть четыре выезда на трассу. В микрорайоне расположена остановка общественного транспорта.

На 125-й маршрутке я доезжаю до города за 30 минут, на автомобиле – за 15. Соответственно по времени можно только выиграть. По сути, половина жителей Новоалтайска работают в Барнауле.

Корр.: Уже есть пример, когда барнаульцы приобретают жилье в Новоалтайске?

Г.Ж.: Таких на данный момент процентов пять. И все они очень рады переезду. Те, кто работают в центральной части Барнаула, подтверждают, что до работы добираются быстрее, чем раньше.

Перед покупкой жилья эти 5% людей были у кого-то в гостях и познакомились с Новоалтайском. Просто поняли, что здесь спокойно и уютно. Остальные пока не знают об этом.

Корр.: Почему преимущества жизни в другом населенном пункте еще не все понимают?

Г.Ж.: Люди из сел и райцентров стараются ехать в Барнаул в поисках работы, и не знают про новые микрорайоны. У всех впечатление, что Новоалтайск – это другой город, а это фактически один из районов Барнаула.

Корр.: Кого вы видите в качестве жильцов такого "барнаульского района"?

Г.Ж.: Часть домов уже полностью заселены и люди встречаются разные. Квартирами-студиями интересуется молодежь. Семьи используют маткапитал, военнослужащие – сертификаты. В новом микрорайоне живет и категория "северян", которые работают вахтовым методом по полгода.

Корр.: Многие, говоря о загородном жилье, представляют коттеджные поселки и таунхаусы.

Г.Ж.: У нас был такой опыт. Мы возводили коттеджный квартал из 17 домов. Полная коммуникация, кирпичные стены и по десять соток земли у дома. Сейчас дома распроданы, но, как показала практика, люди стараются строить на земле самостоятельно.

Корр.: С 1 июля вступят в силу изменения в закон о долевом строительстве, изменится ли ваша работа?

Г.Ж.: У нас присутствует долевой сектор, и это прямое инвестирование. Банковское финансирование – это и проценты, и залоги. Мы адаптируемся к этим изменениям. Сейчас строим трехподъездный дом и разбиваем ввод в эксплуатацию на три части. Чтобы один подъезд сдавать, и строить следующий. Я не думаю, что жилье может подорожать на 30%, как заявляют некоторые. Возможно, стоимость повысится на сумму банковского процента, который возьмут с застройщиков.