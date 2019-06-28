Два человека погибли и пятеро пострадали в результате ДТП на Алтае

В Алтайском крае в пятницу, 28 июня, на 21 километре автодороги Белоярск-Заринск в Первомайском районе произошло ДТП, собщает региональная ГИБДД.
По предварительным данным, мужчина-водитель, управляя автомобилем "Ниссан Цефиро", выехал на полосу, предназначенную для встречного движения. После чего врезался в автомобиль "ВАЗ-2110".
В результате происшествия погибли два пассажира "Ниссана".
Обоим водителям автомобилей оказана медицинская помощь. Также пострадали еще два пассажира в автомобиле "Ниссан" и ребенок, находившийся в отечественном авто.
В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося.
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