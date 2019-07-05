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За убийство зятя жителю Алтайского края грозит принудительное лечение

, ИА "Амител"
Мужчину, убившего родственника за замечания, признали невменяемым
Фото: belnovosti.by

Фото: belnovosti.by

Житель Павловского района убил своего зятя, но ему не грозит тюремное заключение – мужчину признали невменяемым, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

Как установлено следователями, началось все с банальной обиды на замечания зятя. 37-летний мужчина с врожденным психическим заболеванием решил за это убить родственника, и исполнил задуманное, воткнув ему нож в шею.

Ранение оказалось смертельным – селянин скончался на месте происшествия.

Вскоре обвиняемого задержали и отправили на психическую экспертизу, которая подтвердила его невменяемость.

Уголовное дело передано в суд. Сторона обвинения требует применить к обвиняемому в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ) принудительную меру медицинского характера.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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