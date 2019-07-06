Американскую концепцию противодействия России назвали неадекватной

В МИД России отреагировали на обнародованную Агентством по международному развитию (USAID) США "Концепцию противодействия пагубному влиянию Кремля", пишет РБК.

"Злобная антироссийская пропаганда из Вашингтона, рвущегося к глобальному доминированию, сводит на нет усилия России к выстраиванию конструктивного взаимодействия с США", — говорится в ответе МИДа.

В ведомстве отметили, что документ, "в развязной форме пугающий тем, что Россия пытается всюду подорвать демократию", "наводит на размышления относительно адекватности его авторов".

Так, дипломаты предположили, что насаждение русофобии и стремление посеять страх перед Россией объясняется желанием подчинить другие государства влиянию США и заставить Европу покупать дорогой американский сжиженный газ.

В качестве другой причины названо желание влиятельных американских функционеров не допустить нормализации отношений между Россией и США на фоне "конструктивной тональности" встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите G20 в Японии.

Целью созданной USAID концепции называется оказание помощи правительствам, гражданскому обществу, частным лицам в странах-партнерах, которые Россия "пытается отделить от США". Как пояснил помощник руководителя европейского бюро USAID Брок Берман, "идеи свободы и демократии" представители организации собираются поддерживать не только в России, но и в постсоветских странах, и государствах Варшавского договора.

"Мы сделаем так, чтобы путинским олигархам было трудно спрятать свои незаконно полученные активы с помощью наших финансовых институтов", — заявил Берман. Он также отметил, что организацию не устраивает то, что близкие к российскому лидеру предприниматели "пользуются свободами и открытостью Запада", в то время как "простым гражданам России" в этом отказано.

В мае глава МИД Сергей Лавров написал статью "О Дне Победы", в которой он заявил, что и США, и НАТО, и ЕС многое прощают тем своим младшим партнерам, которые делают карьеру на ярко выраженной русофобии.