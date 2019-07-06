Сергей Дугин отметил, что прежде всего в школе надо завершить кровлю / Фото: barnaul.org

Глава Барнаула Сергей Дугин посетил строительную площадку будущей школы №136 в микрорайоне 2006а (ул.Взлетная, 85), где оценил проделанную работу, осмотрел здание и пообщался с подрядчиками, сообщается на официальном сайте города.

"Прежде всего надо завершить кровлю, чтобы полноценно заняться отделкой. При необходимости — увеличить количество строителей", — посоветовал Дугин и поручил составить график с указанием всех видов работ, сроков их выполнения, и неукоснительно его соблюдать, чтобы сдать школу в намеченный срок.

Также Дугин посоветовал заниматься благоустройством территории параллельно с отделкой здания, чтобы завершить основные земельные работы до осенних дождей.

Сейчас работы на объекте выполнены на 49% от общего объема, заявил замначальника управления единого заказчика в сфере капстроительства Алексей Ядринцев.

В частности, завершено возведение здания, проложены наружные сети водоснабжения, завершаются работы по прокладке наружных сетей теплоснабжения, водоотведения и электроснабжения. Рабочие приступили к строительству кровли, монтажу внутренних инженерных систем: отопления, вентиляции, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, сетей связи. Ведется черновая внутренняя отделка помещений (штукатурка, стяжка полов). На прилегающей территории начали работы по благоустройству.

Представители подрядных и субподрядных организаций заверили Дугина, что объект будет готов к сдаче своевременно.

Сдача школы в эксплуатацию запланирована в конце этого года. Проектная вместимость здания составляет 550 учащихся в одну смену. Для комплектования учащимися 25 июня объявлена предварительная электронная запись детей в строящуюся школу.