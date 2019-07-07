Служебный автомобиль полиции перевернулся в результате столкновения с иномаркой в наукограде, сообщает паблик "Инцидент Бийск" в социальной сети "ВКонтакте".

По информации правоохранительных органов, водитель автомобиля Toyota Corolla при повороте налево не уступил дорогу полицейскому УАЗу, который двигался в попутном направлении. Видеозапись столкновения на перекрестке уже появилась в соцсетях.

В пресс-службе МУ МВД России "Бийское" уточнили, что полицейские направлялись на вызов. По факту ДТП проводится проверка.