Видеозаписи помогли сотрудникам полиции установить личность мужчины / Фото: 22.мвд.рф

В Рубцовске сотрудники полиции задержали мужчину, которого подозревают в краже пива и звуковых колонок, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

"С заявлением в полицию обратились сотрудники одного из летних кафе Рубцовска. Благодаря камерам наблюдения стражи правопорядка без труда восстановили картину произошедшего", – говорится в сообщении ведомства.

Выяснилось, что мужчина отогнул металлический лист и проник внутрь. По предварительным данным, из холодильника пропало 20 бутылок пива.

На этом рубцовчанин не остановился и похитил две музыкальные колонки, каждая из которых весит около 30 килограммов. Чтобы вынести добычу, мужчине пришлось сломать "ворота" в кафе.

Видеозаписи помогли сотрудникам полиции установить личность мужчины. Тем более, как отмечается, он сам "позировал" перед камерами системы видеонаблюдения. Возбуждено уголовное дело.

В январе этого года жителю Горного Алтая пришлось проломить стену магазина, чтобы добраться до пива. В итоге из торговой точки пропало 27 бутылок пива и шесть пачек сигарет.