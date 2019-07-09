Назван самый частый способ хищения средств со счетов россиян

Более 80% несанкционированных списаний с карт россиян связано с низким уровнем киберграмотности и неосторожностью граждан, пишут "Известия" со ссылкой на доклад ЦБ России и исследования компаний Zecurion и Group-IB.

По данным ЦБ, 29% хищений с банковских счетов происходит из-за низкой осведомленности и неосторожности при использовании мобильных средств связи.

"Этот процент говорит, к сожалению, о том, что наши граждане иногда недооценивают риски, которые они должны учитывать при работе с цифровыми инструментами... Иногда люди передают свои пароли, не понимая, что они тем самым передают данные о себе и доступ к своему счету", – рассказала первый зампред Центробанка Ольга Скоробогатова.

В Group-IB отметили высокую распространенность краж с использованием социальной инженерии. Как правило, мошенники звонят жертвам от имени банковских работников и предлагают какие-либо услуги, либо представляются сотрудниками службы безопасности и заявляют о зафиксированной подозрительной активности.

Таким образом злоумышленники получают личные данные клиентов банков и коды доступа к их счетам, после чего списывают чужие деньги.

"В большинстве случаев злоумышленники используют информацию, собранную из открытых источников, а также благодаря утечкам баз данных из госструктур и коммерческих организаций", — рассказал руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов.

Ранее Сбербанк обратился к своим клиентам после появления информации о новой схеме мошенничества через терминалы банка, порекомендовав им внимательно изучать информацию на экране банкомата перед проведением операций.