Назван самый частый способ хищения средств со счетов россиян

Более 80% несанкционированных списаний с карт россиян связано с низким уровнем киберграмотности и неосторожностью граждан, пишут "Известия" со ссылкой на доклад ЦБ России и исследования компаний Zecurion и Group-IB.
По данным ЦБ, 29% хищений с банковских счетов происходит из-за низкой осведомленности и неосторожности при использовании мобильных средств связи.
"Этот процент говорит, к сожалению, о том, что наши граждане иногда недооценивают риски, которые они должны учитывать при работе с цифровыми инструментами... Иногда люди передают свои пароли, не понимая, что они тем самым передают данные о себе и доступ к своему счету", – рассказала первый зампред Центробанка Ольга Скоробогатова.
В Group-IB отметили высокую распространенность краж с использованием социальной инженерии. Как правило, мошенники звонят жертвам от имени банковских работников и предлагают какие-либо услуги, либо представляются сотрудниками службы безопасности и заявляют о зафиксированной подозрительной активности.
Таким образом злоумышленники получают личные данные клиентов банков и коды доступа к их счетам, после чего списывают чужие деньги.
"В большинстве случаев злоумышленники используют информацию, собранную из открытых источников, а также благодаря утечкам баз данных из госструктур и коммерческих организаций", — рассказал руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов.
Ранее Сбербанк обратился к своим клиентам после появления информации о новой схеме мошенничества через терминалы банка, порекомендовав им внимательно изучать информацию на экране банкомата перед проведением операций.
Комментарии
не далее как пять дней назад позвонила девочка с номера 4951175664, сказала, что с моей карты хотят перевести деньги какому-то гражданину, будем подтверждать или отменять?, была послана в культурной форме.
есть еще законный способ - НПФ называется. Пенсионный фонд одну сумму перечисляет, через год она меньше , через два года вообще растворяется!