28 детей отравились в детском оздоровительном лагере "Юнга" в пригороде Владивостока, сообщает СУ СКР по Приморскому краю. У них диагностирована острая кишечная инфекция.

По факту отравления детей правоохранители проводят доследственную проверку. Они дадут оценку действиям лиц, ответственных за соблюдение санитарно- эпидемиологический правил.

Региональный Роспотребнадзор уже запретил функционирование лагеря до устранения нарушений, которые выявили при проверке.

"Выявлены нарушения обязательных требований, установленных техническим регламентом, санитарными нормами и правилами к приготовлению и хранению пищевых продуктов, раздаче пищи, дезинфекционному режиму, содержанию помещений пищеблока", — уточняет пресс-служба ведомства.

Тем не менее, сам источник заражения еще не найден, в связи с чем ведется лабораторное обследование контактных сотрудников, продуктов питания, воды и других источников возможного заражения. Организованы противоэпидемические мероприятия.