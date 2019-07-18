Житель Барнаула Александр Руденко, который совершил резонансное ДТП осенью 2018 года, в результате которого погибли три человека, включая детей, начал отбывать наказание в ФКУ ИК-5 УФСИН России по Алтайскому краю. Руденко приговорен к восьми с половиной годам колонии общего режима и во время следствия долгое время находился в СИЗО.
Как стало известно, недавно лихач был переведен в колонию №5, которая предназначена для осужденных с первым сроком. Именно это исправительное учреждение стало известно на всю страну после того, как там отбывал наказание активист Ильдар Дадин. После освобождения он назвал колонию "образцовой". Также в этом учреждении сидел и бывший депутат АКЗС Александр Мастинин.
В учреждении работает клуб, библиотека. Существует кабельное телевидение, радио, выпускается стенгазета. В учреждении есть спортивный зал, спортивная площадка, где регулярно проводятся спортивные мероприятия. В отрядах имеются настольные игры. В 2007 году на территории колонии построен и освящен храм в честь "Святого Николая". С тех пор в нем регулярно проводятся службы. Также в учреждении оборудована молитвенная комната для верующих мусульман.
Как неоднократно сообщал портал Amic.ru, смертельная авария на пересечении проспекта Ленина и улицы Анатолия произошла 15 октября 2018 года. Автомобиль BMW X6 на огромной скорости пересек регулируемый перекресток на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с автомобилем Renault.
От полученных травм погибли три пассажира Renault: 5-летняя девочка скончалась на месте ДТП, девочка трех лет и ее мать умерли в больнице. Водитель и мужчина-пассажир Renault были госпитализированы. Пассажиру BMW медицинская помощь была оказана на месте аварии. Водитель BMW не пострадал. Следствие установило, что виновник аварии находился в состоянии алкогольного опьянения и двигался со скоростью более 150 километров в час.
Сначала Центральный районный суд Барнаула вынес наказание Руденко в виде восьми с половиной лет колонии-поселения. Однако позже апелляционная комиссия Алтайского краевого суда пересмотрела приговор и отправила мужчину на общий режим.
Комментарии
Через 5 лет по УДО выйдет, выпит BMW и продолжит низенько летать! пока не будет: 1.штрафов в % от стоимости авто 2. возможности анонимно сообщать о нарушениях и получать % от штрафа нарушителю, - ситуация на дорогах не изменится!!!
Едет авто за 15.000.000, а у нас в городе есть такие авто, проезжает он "на красный", и получает штраф 800р, а если еще и оплатит в первые 20 дней, то это 400р, - вопрос, как долго он будет смеяться над штрафом, и какая должна быть мотивация, чтобы соблюдать скорость и правила? - ДА НИКАКОЙ!!! скидок на штрафы - БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО!!! штрафы не должны быть источником дохода! штрафы должны приучать к порядку! а у нас выставят "триногу" в разделительном ограждении и косят бабло.
"В учреждении работает клуб, библиотека. Существует кабельное телевидение, радио, выпускается стенгазета. В учреждении есть спортивный зал, спортивная площадка, где регулярно проводятся спортивные мероприятия. В отрядах имеются настольные игры. В 2007 году на территории колонии построен и освещен храм в честь "Святого Николая". С тех пор в нем регулярно проводятся службы. Также в учреждении оборудована молитвенная комната для верующих мусульман."
- Звучит как реклама......! )))
мало ...очень мало
10:44, может и как реклама, просто на мой взгляд, слишком хорошие условия, им там черную икру случайно на завтрак не подают? для таких людей должен быть рабочий день по 11 часов, и физическая работа! а не отпуск в ограниченном пространстве.
А лучше чтобы "там", как в Китае - работали за еду. То есть хочешь жрать - иди работай. Хочешь форму - иди работай.А то простые граждане платят налоги, эти нелюди там на наши деньги отдыхают, их и кормят, и одежду, и спортзал халявный...
Я понимаю, что ошибки не принципиальны! Новы хоть перед тем как написать статью освежайте в памяти факты. И проверяйте тоже, часто ваша инфа не соответствует. Девочки три года было!
Патология - твоя рожа.
18.07.2019 11:11
Гость
уж кто бы говорил про ошибки!!!!
Следствие установило, что виновник аварии находился в состоянии алкогольного опьянения и двигался со скоростью более 150 километров в час
8,5 лет такой колонии это очень гуманно
Какой троечник заголовок придумал? "Лихач"... Думайте, что из головы вашей выходит,хотя бы из уважения к погибшим. Убийца
18.07.2019 11:01
- гость -
А он по твоему налоги не платил? Умничаешь сидишь. Сам то не платишь ниче поди толком или платишь гроши со своей копеешной зарплаты.
18.07.2019 12:16
Гость1
Так китайцы тоже налоги платят. Но сидят не на налоги, а на заработанное. На налоги зоны охраняют. Пожарные приезжают, врачи лечат. А сидеть на заработанное хорошая идея, не садись за руль пьяным и не придется сидеть на заработанное
Если я преступление не совершал, я питаюсь на свои, а если совершу, меня государство будет кормить, как то не логично. Законопослушных государство не кормит, а кормит преступников. Одевает, моет, освещает, отапливает