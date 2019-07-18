Житель Барнаула Александр Руденко, который совершил резонансное ДТП осенью 2018 года, в результате которого погибли три человека, включая детей, начал отбывать наказание в ФКУ ИК-5 УФСИН России по Алтайскому краю. Руденко приговорен к восьми с половиной годам колонии общего режима и во время следствия долгое время находился в СИЗО.

Как стало известно, недавно лихач был переведен в колонию №5, которая предназначена для осужденных с первым сроком. Именно это исправительное учреждение стало известно на всю страну после того, как там отбывал наказание активист Ильдар Дадин. После освобождения он назвал колонию "образцовой". Также в этом учреждении сидел и бывший депутат АКЗС Александр Мастинин.

В учреждении работает клуб, библиотека. Существует кабельное телевидение, радио, выпускается стенгазета. В учреждении есть спортивный зал, спортивная площадка, где регулярно проводятся спортивные мероприятия. В отрядах имеются настольные игры. В 2007 году на территории колонии построен и освящен храм в честь "Святого Николая". С тех пор в нем регулярно проводятся службы. Также в учреждении оборудована молитвенная комната для верующих мусульман.

Как неоднократно сообщал портал Amic.ru, смертельная авария на пересечении проспекта Ленина и улицы Анатолия произошла 15 октября 2018 года. Автомобиль BMW X6 на огромной скорости пересек регулируемый перекресток на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с автомобилем Renault.

От полученных травм погибли три пассажира Renault: 5-летняя девочка скончалась на месте ДТП, девочка трех лет и ее мать умерли в больнице. Водитель и мужчина-пассажир Renault были госпитализированы. Пассажиру BMW медицинская помощь была оказана на месте аварии. Водитель BMW не пострадал. Следствие установило, что виновник аварии находился в состоянии алкогольного опьянения и двигался со скоростью более 150 километров в час.

Сначала Центральный районный суд Барнаула вынес наказание Руденко в виде восьми с половиной лет колонии-поселения. Однако позже апелляционная комиссия Алтайского краевого суда пересмотрела приговор и отправила мужчину на общий режим.