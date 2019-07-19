Любители отдыха в барнаульском экопарке "Ползуновъ" бьют тревогу – пропал бесхвостый серый кот по кличке Хвостик, который стал их любимцем.

Объявление о розыске появилось в группе экопарка в социальной сети "ВКонтакте". Участники сообщества обратились к гражданам с просьбой вернуть кота.

"Если кто-то забрал Хвостика, большая просьба вернуть его на место! Мы все его очень любим. Он не просто символ нашего парка, а его душа!", — гласит текст сообщения.

По словам барнаульцев, животное не появляется на территории уже больше 20 дней, что и стало причиной их беспокойства. Ранее кот уходил не больше, чем на неделю.