Дорожно-транспортное происшествие произошло в субботу утром, 20 июля, в Хабарском районе Алтайского края, сообщает региональное МВД.

"Около 08 часов 20 минут на 141 км автодороги "Крутиха-Панкрушиха-Хабары-Славгород-Граница Республики Казахстан", в районе поселка Рассвет, водитель (1993 года рождения), управляя автомобилем "Шевроле Круз", двигаясь со стороны села Хабары в направлении Славгорода, выехал на встречную полосу дороги", — рассказывают в ведомстве.

В результате автомобиль врезался в "Газель", которая опрокинулась на дорогу.

В момент ДТП в "Шевроле" находились водитель и один пассажир — никто не пострадал.

А вот в "Газели" были водитель и пять пассажиров, в том числе один ребенок. В результате мальчик (2009 года рождения) погиб на месте. Еще три пассажира с травмами различной степени тяжести доставлены в Хабарскую районную больницу.

Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства ДТП, по факту гибели ребенка назначена проверка.

Ранее в Благовещенском районе произошло ДТП, в котором погиб человек и еще несколько пострадали. Водитель "Рено" выехал на встречную полосу и столкнулся с "Хондой", в которой ехала погибшая.

ГИБДД назвала выезд на встречную полосу движения одной из главных причин гибели людей на российских дорогах.