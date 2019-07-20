Основную причину гибели россиян на дорогах назвали в ГИБДД

ГИБДД назвала выезд на встречную полосу движения одной из главных причин гибели людей на российских дорогах, передает ТАСС.

"Самая частая причина гибели участников движения связана с выездом автомобиля на полосу встречного движения. Одно из решений проблемы — разделение потоков транспорта", — сказали в ГИБДД.

В Госавтоинспекции подчеркнули, что эти положения нашли свое отражение в национальном проекте "Безопасные и качественные автомобильные дороги" и федерального проекта "Безопасность дорожного движения", который является его структурным компонентом.

В ведомстве отметили, что за шесть месяцев этого года количество дорожных аварий снизилось на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, число погибших — на 5,4%, а раненых — на 0,5%.

Однако, по данным ГИБДД, в этом году отмечается рост всех показателей аварийности с участием детей-пассажиров в возрасте до 12 лет.

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