Радиостанция "Говорит Москва" сообщила о смерти президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.

Информацию об этом СМИ получило от директора Центра мониторинга евразийских проблем Аслана Рубаева, который, в свою очередь сослался на источники в Ашхабаде, у которых знакомые в спецслужбах.

20 июля о смерти лидера Туркменистана сообщил оппозиционный YouTube-канал "Свободный Туркменистан". Называя Бердымухамедова не иначе как "диктатором", в нем сообщали о том, что он скончался от почечной недостаточности.

Между тем официального подтверждения такой информации нет. Более того, на официальном сайте Туркменистана продолжают выходить поздравления с различными праздниками от имени Бердымухамедова.

Так, в воскресенье, 21 июля, опубликовано послание от "похороненного" СМИ президента по случаю Дня работников здравоохранения и медицинской промышленности.

Конечно, может быть так, что текст был написан заранее. Но стали бы его публиковать, если бы знали о смерти лидера?

В числе аргументов тех, кто утверждает о смерти Бердымухамедова и тот факт, что он пропал из объективов телекамер и его "никто не видел". В то же самое время он с 15 июля находится в официальном отпуске, так что имеет все основания не появляться на телеканалах.

Таким образом, в настоящий момент нельзя с полной уверенностью говорить о смерти политика, равно как и опровергать ее до официальных заявлений, который обязательно сделают.