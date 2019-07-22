За пять лет в России почти в полтора раза выросло количество людей, которые совмещают отдых и командировки, сообщает "Российская газета". А вскоре на такой вид путешествий придется больше половины всех поездок на отдых в РФ, считают эксперты агентства делового туризма "Аэроклуб".

Явление получило название bleisure-путешествия. Такой турист, отправившись в командировку в другой город страны или за рубеж, за свой счет продлевает пребывание, чтобы лучше познакомиться с культурой и достопримечательностями этого места.

Самыми популярными городами для bleisure-путешествий стали Москва, Санкт-Петербург, Владивосток, Хабаровск, Омск, Красноярск и Нижний Новгород. Интерес к последнему подскочил на 160%.

В топ-5 самых популярных зарубежных городов для отдыха россиян после рабочей поездки вошли Алматы, Мадрид, Париж, Шанхай и Вена.