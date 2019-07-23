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Подробности трагедии на "Лошарике" в Баренцевом море сообщили СМИ

, ИА "Амител"
После того, как некоторые подводники начали терять сознание, командир АС-31 запросил разрешения эвакуироваться
В качестве причины появления пожара называют возможные проблемы в электросистеме АС-31 / Фото: a.d-cd.net

В качестве причины появления пожара называют возможные проблемы в электросистеме АС-31 / Фото: a.d-cd.net

Экипаж атомной глубоководной станции АС-31 ("Лошарик") мог эвакуироваться на лодку-носитель, но предпочел действовать в четком соответствии с "Руководством по борьбе за живучесть" аппарата, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

По данным издания, трагические события начали развиваться во время стыковки станции с лодкой-носителем. Именно тогда на борту АС-31 в аккумуляторном отсеке появился дым. По словам источника, пожара в привычном смысле этого слова на подлодках не бывает, поскольку они выполнены из негорючих материалов. В этой связи любой дым на подлодках объявляется пожаром, а подводникам приходится бороться с ним практически на ощупь.

В качестве причины появления пожара называют возможные проблемы в электросистеме АС-31, которая использует токи силой до 1000 ампер, либо небольшой дефект кабелей, который мог привести к их разогреву с последующим оплавлением изоляции.

Источники отмечают, что произошедшая авария на начальной стадии не представляла большой опасности для экипажа. Все они могли эвакуироваться через шлюзовое устройство на лодку-носитель, у каждого из них было при себе портативное дыхательное устройство ПДУ-3, позволяющее продержаться не менее 20 минут без кислорода. Однако "Руководство по борьбе за живучесть подводных лодок", действующее в военно-морском флоте, предписывает каждому члену экипажа оставаться в том отсеке, где его застал пожар, и бороться с аварийной ситуацией на своем месте. Оставление горящего отсека без приказа влечет за собой уголовную ответственность.

События, по данным издания, развивались следующим образом: командиру доложили, что в аккумуляторном отсеке появился дым, тот доложил командиру подводной лодки-носителя, что на борту АС-31 пожар, приказал проверить дыхательные аппараты и перейти на носитель всем, кто не будет задействован в борьбе за живучесть.

В итоге борт АС-31 покинули шесть человек, а десять офицеров-гидронавтов остались на станции, продолжив борьбу за живучесть корабля. Позднее осмотр доставленного на базу АС-31 показал, что в борьбе за ее живучесть гидронавты израсходовали все имевшиеся на борту средства пожаротушения. В частности, пустыми оказались огнетушители, баллоны пеногенерирующей установки, а также все четыре столитровых емкости с фреоном системы ЛОХ (лодочная, объемная, химическая). Кроме того, через 40 минут работы подводники, как говорят собеседники издания, "издышали" все изолирующие дыхательные средства. После этого они включились в шланговые дыхательные аппараты (ШДА), подающие воздух из баллонов воздуха высокого давления.

После того как некоторые подводники начали терять сознание, командир АС-31 запросил у командира лодки-носителя разрешения эвакуироваться на носитель. Чтобы помочь им подняться из АС-31 в носитель, у шлюзового устройства их встречали четверо гидронавтов из второго экипажа. В момент подготовки экипажа к эвакуации произошел взрыв, который и унес жизни всех четырнадцати моряков. Позднее эксперты установили, что взорвалась аккумуляторная батарея.

Пожар на глубоководном аппарате Минобороны, в ходе которого погибли 14 подводников, произошел 1 июля. Тип аппарата официально назван не был. По данным источника РБК в силовых структурах, речь идет о спускаемом аппарате атомной глубоководной станции проекта 10831, также известной как "Лошарик". Глава Минобороны Сергей Шойгу говорил, что основная причина ЧП – пожар в аккумуляторном отсеке. Указом президента четырем погибшим подводникам было посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации, еще десять посмертно награждены орденами Мужества.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

23.07.2019 15:07
- гость -

:\:\

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23.07.2019 15:46
krash

"Лошарик", система "ЛОХ" ......да вы че там опупели в край?

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23.07.2019 16:10
Filin

Комерсант - надежный источник. Что-то где-то кто-то сказал

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23.07.2019 16:14
- гость -

Верно... самые надежные источники - это "Россия 1", "2" и "24". А также Первый канал, но там уже чуть меньше доверия. Но все равно весомое.

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