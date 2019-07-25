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История с мусором на берегу Оби из ресторана продолжается: к делу подключился регоператор

, ИА "Амител"
Представители регоператора отметили, что был обнаружен довольно большой объем строительного мусора
По данным регоператора, на берегу Оби находится порядка 60 куб. м мусора / Фото: Мария vk.com/barneos22

По данным регоператора, на берегу Оби находится порядка 60 куб. м мусора / Фото: Мария vk.com/barneos22

Барнаульский регоператор "ЭКО-Комплекс" прокомментировал заявления собственника сети ресторанов "Кинза и Мяты" Валентина Скачкова о недобросовестных подрядчиках по вывозу мусора.

Найденный на берегу Оби мусор, в котором были меню и обои из ресторана "Кинза и Мята", вывез к реке подрядчик, в чьи обязательства входила утилизация этого мусора, рассказал интернет-сообществу "Барнаул 22" собственник сети точек питания. Свалка была обнаружена в начале июля жительницей Барнаула.

"Все собираемые сегодня в Барнауле региональным оператором твердые коммунальные отходы транспортируются на городской полигон по адресу Космонавтов, 74а. Вариант, когда наш подрядчик не довез их до полигона, категорически исключен. "ЭКО-Комплекс" несет за это ответственность в рамках федерального законодательства и ни разу не нарушал взятые на себя обязательства по утилизации ТКО. Весь спецтранспорт оборудован системой ГЛОНАС. В случае необходимости, мы готовы предоставить эти данные заинтересованным сторонам", – сообщили в компании.

Что касается обнаруженного мусора возле Оби, то, по данным компании, там находится порядка 60 куб. м строительных отходов. Ликвидация таких свалок не входит в полномочия регоператора. Информация о несанкционированном размещении отходов будет направлена в орган местного самоуправления, пообещали в компании.

"Наши сотрудники обнаружили довольно большой объем строительного мусора. Видно, что он свозился туда на протяжении длительного времени. Часть строительных отходов находится в больших мешках, которые невозможно поднять вручную", – рассказали представители регоператора.

"ЭКО-Комплекс" советует более ответственно подходить к выбору компаний, которые оказывают услуги по вывозу строительных и иных отходов: "К сожалению, зачастую погоня за меньшей ценой приводит к тому, что мусор оказывается в лесу или на берегу Оби, при этом ответственность перед законодательством в таких случаях лежит как на исполнителе, так и на заказчике услуги".

Кроме того, как утверждают в компании, они располагают данными о перемещении твердых коммунальных отходов на несанкционированные свалки и на неохраняемые полигоны. Якобы недобросовестные юридические лица скрывают фактические объемы образуемых ТКО и нанимают сторонние организации для их транспортировки. "Среди таких компаний – учреждения образования в Павловске и Троицке, торговые центры и рестораны Барнаула", – рассказали в компании.

Представители регионального оператора также убедительно просят собственника сети ресторанов "Кинза и Мята" не делать эмоциональных заявлений о том, что "ситуация с вывозом мусора в нашем городе оставляет желать лучшего".

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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