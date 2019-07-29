Лучшие символы Барнаула и Сросток направили властям после итогов голосования

Подведены итоги интернет-голосования за лучшие символы города Барнаула и села Сростки, сообщили в алтайском отделении Общероссийского народного фронта. Результаты направлены местным властям для использования при разработке проектов брендирования территорий.

Голосование проводилось с 9 по 25 июля в социальной сети "ВКонтакте" в рамках реализации проекта Народного фронта "С чего начинается Родина".

"Проект стартовал в начале июня в целях формирования ключевых особенностей населенных пунктов, необходимых для изучения истории малой родины местными жителями, а также для привлечения туристов. На первом этапе мы предложили горожанам и сельчанам заполнить онлайн-анкеты и рассказать о символах своих населенных пунктов", – рассказала модератор тематической площадки ОНФ "Культура" в Алтайском крае Лариса Зорина.

После состоялось экспертное совещание, на котором краеведы, историки и представители культуры высказали свои мнения о символах Барнаула и Сростков. Среди них – значимые места, известные люди и знаменательные события.

Эксперты отобрали варианты ответов для интернет-голосования за лучшие символы города и села.

В результате лучшим символом Барнаула респонденты назвали дом под шпилем (39,7% голосов). Следующими по популярности стали комплекс Нагорного парка (32,5%), создатель первой паровой машины Иван Ползунов (9,9%), начало строительства медеплавильного завода Акинфия Демидова (5,2%), названная в его честь Демидовская площадь (4,4%), всероссийский фестиваль "Шукшинские дни на Алтае" (3,6%), мемориальный комплекс на площади Победы (2,4%), сам основатель горнозаводской промышленности на Алтае Акинфий Демидов (1,6%) и открытие Алтайской железной дороги в 1915 г. (0,8%).

Лучшим символом села Сростки участники интернет-голосования назвали родившегося здесь кинорежиссера, актера и писателя Василия Шукшина (52,2% голосов). Далее голоса распределились так: гора Пикет (26,3%), фестиваль "Шукшинские дни на Алтае" (6,8%), река Катунь (4,4%), храм Святой великомученицы Екатерины (4,4%), Всероссийский мемориальный музей-заповедник имени В.М. Шукшина (2,9%), а также жители Сростков – участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы Алексей Фонякин (1,9%) и отличник народного просвещения РСФСР Надежда Ядыкина (1%).

Результаты интернет-голосования направлены властям Барнаула и Бийского района.