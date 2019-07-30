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Как алтайские осужденные готовятся к конкурсу "Калина Красная"

, ИА "Амител"
Репортаж из лечебно-исправительного учреждения № 1

Фото: Андрей Луковский

Вот уже две недели в стенах клуба лечебно-исправительного учреждения № 1 музыка умолкает только к отбою. В колонии готовятся к финальному концерту регионального этапа Всероссийского конкурса авторской песни среди осужденных "Калина Красная", – сообщает пресс-служба УФСИН России по Алтайскому краю.

31 июля 13 осужденных блеснут вокальными данными. А пока конкурсанты усиленно репетируют, оттачивают вокальное мастерство, обучаются сценической хореографии. Во всем этом осужденным помогают композитор и исполнитель Михаил Кармаш и председатель Общественного совета при УФСИН края Елена Трудоношина.

– Есть среди участников хорошие голоса. Мы нашли довольно-таки достойные конкурсные материалы. Если ребята справятся с волнением и вытянут вокально – есть шансы блеснуть и на Всероссийском этапе, – рассказывает Елена. 
– У всех одни и те же темы песен: если не любовь, то дом, – рассказывает осужденная из ИК-6 Анна Ташланова. – Половина ребят на шансоне. Рэперов в этом году мало – странно".

В "Калине Красной" Анна участвует в пятый раз. Ее лучший результат – бронза в 2018 году. Песню, как и полагается по условиям конкурса, написала сама. Называется она "Десятая весна". Она посвящена мужу, с которым десять лет не виделась.

– Он вас ждёт?
– Нет.
– Вы все равно ему песню посвятили?
– Да, – неловко отвечает Анна.

До конца срока Анне еще пять лет. Десять уже позади.

– В этом году УДО. Буду пробовать, – с надеждой делится осужденная.
По словам Анны, атмосфера на репетициях творческая, дружеская, никакой открытой конкуренции нет. Осужденные-конкурсанты делятся идеями, помогают друг другу с треками для песен. Здесь даже складываются дуэты.

– Когда я сюда ехала, очень волновалась, что у меня плохо получится эта песня – "На зимовье", – рассказывает осужденная Светлана Митрикова. – Дело в том, что песня хоть и авторская, но не моя. В ней и про любовь, и про разлуку поется. Елена Анатольевна подвигла, так сказать, нас к дуэту. Мы спели – и у нас все получилось.
Осужденные Светлана и Александр спелись за один день.

– Я люблю петь. На сцене я чувствую себя здорово! Это мое, – признался осужденный. – Мы со Светланой чувствуем друг друга и понимаем. Думаю, мы возьмем первое место.
На вопрос "У кого больше шансов на победу?" осужденные-конкурсанты разом показывают на Руслана Новрузова. В ЛИУ-1 он чуть больше года. Но уже успел освоиться в местной студии звукозаписи. Делает конкурсантам треки. Сам тоже подготовил песню для "Калины".

– Песня "Мой путь". О чем она? О жизни. Что-то в стиле рок-н-ролла, – рассказывает Руслан.

На воле он был музыкантом. Уличным музыкантом. Автостопом с гитарой Руслан объехал полстраны. Потом начал делать "закладки"… Итог пути Руслана таков: шесть с половиной лет лишения свободы.

– Для меня это некое спасение от наркотиков. Потому что неизвестно, чем бы на воле все закончилось. А сейчас я здоров, спортом занимаюсь, музыку пишу, книжки читаю, развиваюсь творчески и духовно, – признается осужденный Новрузов.

Победитель регионального этапа "Калины Красной" 2018 года и лауреат Всероссийского, участник финального концерта в Саратове Максим Автоманов сообщил, что в этом году снова приготовил на суд жюри песню о любви.

– Нет, не из-за того, что песня подобной тематики "выстрелила" в прошлом году, – утверждает Автоманов. – Просто это актуальная тема для колонии – любовь. 

В песне "Такая любовь" любовь Максима счастливая. Она адресована не любимой девушке осужденного. Ведь его никто не ждет. Говорит, просто вдохновение пришло, так и написал песню. Кстати, Максим тоже в числе претендентов на победу. Он увлекался музыкой на свободе, даже играл и пел в группе. Правда, до армии. Потом уже ничем подобным не занимался. Он организовал магазин по продаже наркотиков, за что теперь и находится в местах не столь отдаленных.

А вот "рэпер" Эдуард Чеглаков никогда в своей жизни не имел ничего общего с музыкальным творчеством. Однако, будучи в ЛИУ-1, он запел, причем довольно успешно. На репетиции он сорвал самые бурные овации.

– Когда собирались проводить "Калину", мне предложили, мол, будешь участвовать? А я везде хочу участвовать, вот и согласился, – делится Эдуард. – Сказали, что надо трек написать. Я попросил ребят написать мне музыку, уже под нее я написал слова. Причем  за один день написал. Трек называется "Это лето". Он о жизни, обо мне... 

По словам Елены Трудоношиной, "Калина Красная" на осужденных влияет крайне положительно:

–  Я убеждена, что лучший психолог для осужденных – творчество. Оно стимулирует их к правопослушному поведению, настраивает на позитив, внушает уверенность в завтрашнем дне. Даже самые черствые сердца осужденных здесь таят. Потому что песня делает чудо!

Творчество конкурсантов будет оценивать жюри, в состав которого впервые приглашены председатель комитета по культуре города Барнаула Валерий Паршков и лауреат Всероссийского конкурса "Калина Красная", бывший осужденный, а ныне исполнитель и автор песен Денис Шолохов. Записи лучших выступлений отправят на рассмотрение художественного совета в Москву. Участников финального этапа конкурса определит экспертная комиссия. Они выступят на заключительном гала-концерте.

Анна Кольченко

Справка

Конкурс "Калина Красная" – самая крупная в истории России творческая акция, направленная на духовную и социальную реабилитацию осужденных. Она проходит ежегодно с 2003 года в разных регионах страны. В 2013 году гала-концерт проходил в Барнауле. Именно тогда впервые в конкурсе участвовали осужденные из Алтайского края.


Комментарии

30.07.2019 12:29
- гость -

Какое кощунство по отношению к убиенным и ограбленным этими "песнохорками"...

0  2
30.07.2019 20:30
гость

Ну,там не только убийцы да разбойники сидят. Вспомните,что там мог находится Иван Голунов

0  0
31.07.2019 00:01
- гость -

Вспомните,что там мог находится Иван Голунов

А еще Машка "Вносужелезка" Мотузная.

0  0
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