День ВДВ – отличный повод побаловать себя, своих родных, близких и друзей вкусным шашлыком, аппетитными колбасами и мясными деликатесами от Алейского мясокомбината, ведь именно сегодня – 2 августа 2019 года – во всех фирменных магазинах сети действует скидка 10% на все* для тех, кто придет в тельняшках! Самое время устроить пикник или праздничное застолье и убедиться в том, что продукция Алейского мясокомбината не оставит равнодушными даже самых требовательных гурманов.

"Делаем качественно: как для себя!" – девиз компании с самого момента ее основания, актуальный и по сей день, когда у Алейского мясокомбината уже есть собственная торговая сеть, насчитывающая более 40 торговых точек. Здесь покупателям всегда предлагается широкий выбор свежих колбас, ароматных деликатесов собственного производства только из сырья высшего качества, а также охлажденного мяса, замороженных и охлажденных полуфабрикатов.

Современное мясоперерабатывающее оборудование Алейского мясокомбината и применение новейших технологий позволяют сохранить натуральный мясной вкус карбоната, сочную консистенцию шейки, тонкий аромат ребер, нежный вкус докторской колбасы и легендарный аромат "Краковской". Попробуйте и оцените изысканное сочетание свежего охлажденного мяса высшего сорта и ювелирно подобранного комплекса пряностей! Вся продукция изготавливается согласно ГОСТу, что гарантирует ее безопасность и отменные вкусовые качества.

*Кроме акционного товара. Акция действует 2 августа 2019 года.

Алейский мясокомбинат

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Адреса фирменных магазинов в г. Барнауле:

ул. Балтийская, 49а

ул. Шумакова, 66

ул. Павловский тракт, 138а

ул. Георгиева, 14б

ул. Юрина, 135б

ул. Юрина, 289б

ул. Сов. Армии, 36

ул. Попова, 4а

пр. Социалистический, 128

ул. Советская, 24

ул. Титова, 20

ул. Новосибирская, 9/2

ул. Белинского, 14е

ул. Маяковского, 6

Адреса фирменных магазинов в Алтайском крае:

г. Алейск: ул. Советская, 2а; пер. Ульяновский, 67; ул. Комсомольская, 128а; ул. Олешко, 28

с. Курья, ул. Центральная, 87б

с.Калманка, ул. Чаузова, 15

с. Топчиха, ул. Привокзальная, 42а

с. Шипуново, ул. Алтайская, 76а

с. Поспелиха, ул. Коммунистическая, 43

с. Павловск, ул. Ленина, 16в

с. Мамонтово, ул. Захарова, 63а

с. Романово, ул. Крупской, 4а/1

с. Завьялово, Советская, 131а

с. Ребриха, ул. Победы, 54

с. Яровое, ул. Ленина, 20

с. Родино, ул. Ленина, 200

с. Благовещенка, ул. Советская, 45

с. Налобиха, ул. Кирова, 2

с. Троицкое, ул. Ленина, 15

с. Косиха, ул. Комсомольская, 15б