Два года условно получила 34-летняя жительница Чувашии, убившая новорожденную дочь, сообщает региональный СК.

"9 апреля 2019 года в городе Шумерле женщина, находясь в бане в своем домохозяйстве, родила девочку, после чего поместила ее в полиэтиленовые пакеты, завязала их и спрятала в яму для стока воды", – рассказали в ведомстве.

В результате новорожденная девочка задохнулась и скончалась.

Позже женщина почувствовала себя плохо и была доставлена в больницу, где врачи и выявили у нее признаки недавних родов. После началась работа для следователей.

В СК отмечают, что причастность роженицы к преступлению подтверждается ее признательными показаниями, показаниями свидетелей, а также заключениями назначенных и проведенных по уголовному делу судебных экспертиз, в том числе медицинских, биологической и генетической. Согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы оснований для признания осужденной невменяемой не установлено.

Однако Шумерлинский районный суд посчитал, что двух лет условно будет достаточно. Приговор суда еще не вступил в законную силу, подчеркнули в СК.

Ранее мать младенца, тело которого нашли в пакете в Бийске, рассказала о своих мотивах.