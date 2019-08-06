Глава Алтайского края Виктор Томенко взял на личный контроль проблемное строительство детского сада в Камне-на-Оби, сообщает сайт региона.
Об этом он объявил во время совещания, в котором приняли участие зампред регионального правительства Ирина Долгова, министр образования и науки края Максим Костенко и руководитель краевого Минстроя Иван Гилев.
Изначально планировалось возвести дошкольное учреждение на 200 мест до конца этого года, однако планы пришлось корректировать, из-за того что основание здания подтопило грунтовыми водами.
Строительство свернули и начали его уже на другом месте – на территории бывшей воинской части (ул. Ленинградская, 119). Однако местные СМИ не раз выражали беспокойство, что его не успеют сдать в эксплуатацию в намеченные сроки.
Виктор Томенко поручил завершить строительство в 2019 году и до начала 2020-го открыть новый детский сад.
Согласно плану, учреждение рассчитано на 200 мест. Всего восемь групп: четыре для детей ясельного возраста и четыре разновозрастные. На цокольном этаже разместят все коммуникации, сейчас он уже готов и заливается бетонный пол. Площадь территории составляет 5,6 га, само здание 24,5х64,5 м.
Комментарии
Было бы хорошо, если бы ещё взяли на особый контроль ремонт дорог в Камне-на-Оби!!!
Таменка памаги
Стоп-стоп-стоп! А Костенко что - не справляется со своими прямыми обязанностями без пинка от губернатора? Ну так и зачем он место зря занимает, да еще с такой бешеной зарплатой? Может, пора его того - совсем пнуть? За профнепригодность? Пусть вон идет с Писаревым на карусельках катается в парке - у него это здорово получается!
Камень бы и сам справился, но только не с бандой феди найдена во главе района.
разогнать бы нынешнее сборище .
да глобальная проблема - люди не верят губернатору. Карлин постарался. А Томенко собственно ничего и не поменял за полтора года.
6.08.2019 17:36
- гость
А как он может поменять?! Он держит вектор движения Карлина. Тут твердый хозяйственник нужен. А так между этими и этими удовлетворяя всех что бы не шумели ни к чему позитивному не приведет. Громкие слова, но жидкие действия. Заметьте никто не навалил в штаны что его взяли стальными руками за яица Фабирже, все себя чувствуют комфортно, и тащут из казны кто потихоньку а кто и не очень.