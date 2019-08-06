Глава Алтайского края Виктор Томенко взял на личный контроль проблемное строительство детского сада в Камне-на-Оби, сообщает сайт региона.

Об этом он объявил во время совещания, в котором приняли участие зампред регионального правительства Ирина Долгова, министр образования и науки края Максим Костенко и руководитель краевого Минстроя Иван Гилев.

Изначально планировалось возвести дошкольное учреждение на 200 мест до конца этого года, однако планы пришлось корректировать, из-за того что основание здания подтопило грунтовыми водами.

Строительство свернули и начали его уже на другом месте – на территории бывшей воинской части (ул. Ленинградская, 119). Однако местные СМИ не раз выражали беспокойство, что его не успеют сдать в эксплуатацию в намеченные сроки.

Виктор Томенко поручил завершить строительство в 2019 году и до начала 2020-го открыть новый детский сад.

Согласно плану, учреждение рассчитано на 200 мест. Всего восемь групп: четыре для детей ясельного возраста и четыре разновозрастные. На цокольном этаже разместят все коммуникации, сейчас он уже готов и заливается бетонный пол. Площадь территории составляет 5,6 га, само здание 24,5х64,5 м.