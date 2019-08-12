Барнаульская прокуратура по результатам проверки выяснила, что городской детский сад № 249 ("Теремок"), создает угрозу для жизни и здоровья воспитанников, сообщает пресс-служба ведомства.

Ревизорами выявлены многочисленные нарушения. В их числе нарушение целостности крыши здания, трещины на стенах, отслоение штукатурного слоя и разрушение асфальта на дорожках.

Кроме того, для нескольких групп не обеспечена возможность проветривания помещений, что также может негативно сказаться на здоровье детей.

"Учитывая, что выявленные нарушения закона создают угрозу жизни и здоровью воспитанников детского сада, председателю комитета по образованию г. Барнаула прокуратурой города внесено представление (находится на рассмотрении)", – констатировали в прокуратуре.

Ранее местная жительница опубликовала фотографии, на которых видно осыпающуюся штукатурку фасада. Она также приложила фото ответа городского комитета по образованию, где говорится о том, что в 2019 году на ремонт детского сада средств не заложено.

Тем не менее смета на будущие ремонтные работы уже составлена. В общей сложности на них потребуется почти 2,8 млн рублей.