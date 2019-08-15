Вячеслав Франк официально стал исполнять обязанности главы Барнаула

Вячеслав Франк официально стал исполнять обязанности главы города Барнаула. Такое решение в четверг, 15 августа, в соответствие с Уставом городского округа-города принято депутатами Барнаульской городской Думы в связи с отставкой по собственному желанию главы города Барнаула Сергея Дугина.
Депутаты поддержали предложение губернатора Алтайского края Виктора Томенко. Как сообщили в аппарате Барнаульской городской Думы голосование проводилось опросным путем. В нем приняли участие представители всех фракций, всего проголосовало 34 депутата (32 — "за", 2 — воздержались). Решение о поддержке кандидатуры Вячеслава Франка было принято большинством голосов. Оно вступает в силу с момента принятия.
Утром 15 августа Сергей Дугин написал заявление о досрочном сложении полномочий. Дугин занял этот пост 25 декабря 2015 года. Тогда эта должность называлась иначе – глава администрации города, или сити-менеджер. Выбрали его на это место депутаты Барнаульской городской думы, прямых выборов в краевой столице уже не было. 1 декабря 2017 года его переизбрали на этот пост также решением БГД.
Официально отставку Сергея Дугина депутаты Думы рассмотрят на ближайшей сессии, которая назначена на 30 августа.
Комментарии
Это не нормально когда назначение депутаты готовы рассмотреть уже сегодня, 15 августа, а рассматривать отставку они готовы только 30 августа.