Сергей Дугин объявляет об отставке

Решение об уходе с поста главы Барнаула было взвешенным и родилось не вчера, сообщил Сергей Дугин, объявляя о своей отставке журналистам в четверг, 15 августа.

По словам уже бывшего главы Барнаула, он неоднократно обсуждал этот вопрос с губернатором Алтайского края Виктором Томенко.

"Я ухожу в отставку по собственному желанию. Решение мною принято обдуманно и родилось не вчера. Мы с губернатором неоднократно это обсуждали. Были поставлены задачи, которые нужно было сделать до этого срока. И я считаю, что они выполняются", – сказал Дугин.

Он сообщил, что в ближайшее время намерен немного отдохнуть, а затем вновь готов служить на благо Алтайского края и Барнаула.