Дым от лесных пожаров вновь возвращается в Западную Сибирь

Дым от лесных пожаров вновь распространился до Западной Сибири из-за смены направления ветра, следует из данных Росгидромета. Шлейфы достигли Кузбасса, востока Томской, Новосибирской областей и Алтайского края.

По прогнозу синоптиков, во второй половине недели ожидается ухудшение погоды. Очередной циклон принесет ливневые дожди с грозами на юге Сибири.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что власти борются с огнем в Сибири "до седьмого пота". Но иногда природа оказывается сильнее людей.

"Это очень сложный процесс и, к сожалению, здесь природа очень часто бывает сильнее людей со всем их потенциалом и со всей их решимостью работать до седьмого пота", – подчеркнул Песков.

В России горит около 3 миллионов гектаров леса, 90% пожаров приходятся на труднодоступную таежную местность, следует из данных Авиалесоохраны. Режим ЧС из-за крупных пожаров действует на всей территории Иркутской области, Якутии, Красноярского края и в трех районов Бурятии.

Глава алтайского Минздрава Дмитрий Попов ранее заявлял, что в нашем регионе не было зафиксировано всплеска обращений в медицинские учреждения на фоне задымленности от лесных пожаров в Красноярском крае. Незначительное превышение норм по оксиду углерода отмечалось только в некоторых районах Барнаула, где режим неблагоприятных метеорологических условий перестал действовать 29 июля.