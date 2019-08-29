Граната в Рубцовске не взрывалась. В МВД опровергли слухи о ЧП в алтайском городе

Распространенную в социальных сетях информацию о том, что в одном из частных домов Рубцовска произошел взрыв, опровергли в ГУ МВД по Алтайскому краю.

"Никаких чрезвычайных происшествий в Рубцовске не происходило. Ситуация в городе спокойная. Криминогенная обстановка находится под контролем органов внутренних дел", — рассказала официальный представитель ведомства Светлана Ляпунова.

Как сообщается в паблике "Инцидент Рубцовск", накануне появились слухи о пострадавших при взрыве гранаты в городе. При этом утверждалось, что случилось это на улице Заводской.

Оказалось, что данный слух пошел после того, как в сети появилось видео последствий взрыва в Находке. Там в жилом доме, расположенном на улице Заводской, в понедельник, 26 августа, взорвалась граната.