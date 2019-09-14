Шлеменко назвал Алтай любимым местом отдыха

Российский боец смешанных единоборств, действующий чемпион Bellator MMA в среднем весе Александр Шлеменко назвал Алтай одним из самых любимых мест отдыха, где он регулярно бывает. По его словам, это уникальнейшее "место силы".

В тройку любимых мест в России он также включил Камчатку с термальными источниками и "самыми большими медведями".

Замкнул рейтинг родной регион спортсмена – Омская область. Шлеменко напомнил, что о некоторых уголках региона писал сам Александр Пушкин.

Примечательно, что предпочтения бойца почти полностью совпали с мнением известного телеведущего Валдиса Пельша, который признался, что красивее Алтая и Камчатки он ничего не видел. Он восхитился алтайскими крабами и даже попытался провести аналогию между регионом и автомобилем.

"Алтай огромный, прекрасный, живописный и абсолютно разный, – заявил Пельш. – Если сравнивать эти места с автомобилем, наверное, подойдет термин мощность. Мощность запредельная".

Bellator MMA – американская спортивная организация, базирующаяся в Ньюпорт-Бич и проводящая бои по смешанным единоборствам. Она ежегодно организует турниры, в которых бойцы выявляют победителя по олимпийской системе в различных весовых категориях. Помимо этого проводятся схватки за чемпионский пояс организации, в том числе среди женщин.