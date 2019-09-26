"Люди-легенды" Александр Назарчук и Семен Япрынцев стали почетными гражданами региона

Александр Назарчук и Семен Япрынцев стали почетными гражданами Алтайского края / Фото Екатерина Смолихина / Amic.ru

Экс-спикер краевого парламента Александр Назарчук и нейрохирург Семен Япрынцев 26 сентября в торжественной и даже трогательной обстановке получили звание почетных граждан Алтайского края. Губернатор Виктор Томенко лично вручил награды.

Решение о награждении депутаты АКЗС приняли еще на прошлой сессии в августе. Назарчук и Япрынцев стали 39-м и 40-м почетными гражданами региона.

Александр Назарчук сказал, что никогда не интересовался наградами и работал не для них. "Я отношу заслуги этой высокой награды тем людям, которые встретились мне на жизненном пути: на работе, в повседневном общении, в учебе. Именно у них я проходил школу жизни. Это также большая заслуга моих родителей, которые заложили морально-нравственные основы моего характера".

Назарчук также поблагодарил свою жену, которая трагически погибла в аварии, и своих детей, которые всегда приходят ему на помощь. Он похвастался тремя внуками: Дарья – мастер спорта по художественной гимнастике, Александр – кандидат в мастера спорта по плаванию, младший тоже занимается плаванием в бассейне ЦСКА.

Экс-спикер краевого парламента подчеркнул, что любовь к малой родине заставила его в 1996 году, покинув пост министра сельского хозяйства России, вернуться в край, хотя в Москве у него была квартира и предложения о хорошей работе. "Я не жалею об этом", – резюмировал он.

Семён Япрынцев коротко поблагодарил депутатов за награду.

Спикер АКЗС Александр Романенко назвал обоих людьми-легендами.