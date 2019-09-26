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Президент-бульдозер и любитель Пушкина. Чем запомнится бывший глава Франции Жак Ширак

, ИА "Амител"
В жизни Ширака были скандалы, взлеты падения и "русский след"
Жак Ширак/Фото: блог rudebutgood

Жак Ширак/Фото: блог rudebutgood

Смерть французского экс-президента Жака Ширака — это еще одна потеря европейской политики, считает журналист Андрей Магас. Он вспоминает жизненный путь этой крупной и неординарной фигуры .

Любовь к Пушкину и американке

"Его политическая карьера, от мэрии Парижа до Елисейского дворца, останется одной из самых выдающихся в Пятой республике", — написала в некрологе популярная французская газета Le Monde.

В отличие от множества нынешних политических легковесов, взлетающих к политическому Олимпу словно из ниоткуда и также легко улетающих в никуда, слова и дела таких персонажей, как Ширак, несомненно, будут впечатаны в историю надолго.

Жак Ширак родился 29 ноября 1932 года в Париже. Его предки были лимузенскими крестьянами, направившими своих детей на учебу во французскую столицу, где те образовали крупные учительские династии, представители которой известны в стане до сих пор.

Будущий президент получил прекрасное образование — после престижного лицея Карно окончил еще более престижный лицей Людовика Великого. Между прочим, в его образовании имеется и "русский след" — одним из любимых педагогов Ширака во второй половине 1940-х годов был русский эмигрант, бывший белый офицер, обучивший его русскому языку. Причем язык Пушкина юный Жак полюбил настолько, что перевел на французский "Евгения Онегина". Однако опубликовать его не удалось — тогдашние издатели боялись как бы "ветер с Востока" не принес в страну коммунизм, поскольку популярность СССР как страны-победительницы во Второй мировой была очень велика. И перевод увидел свет только в период президентства Ширака.

В молодом возрасте Ширак очень хотел продолжить обучение в США и даже был вольнослушателем в Гарвардском университете. В этот период он даже обручился с девушкой из Южной Каролины, однако родители избранницы были настроены консервативно и мужем дочери видели исключительно американца. В 1956 году он женился на своей студенческой подруге Бернадетт Шодрон де Курсель.

Потом была работа на транспортном судне, служба в армии, в том числе в "горячей точке" — в Алжире, откуда он вернулся лейтенантом. После демобилизации Ширак окончил две кузницы политических кадров страны — Институт изучения политики и Национальную школу администрации. По их окончании началась его политическая карьера.

От поклонника "Юманите" до твердого голлиста

В юные годы Жак Ширак горячо разделял левые взгляды и даже был активным распространителем коммунистической газеты "Юманите". Однако служба в Алжире "перепахала" его — оттуда он вернулся уже типичным правым (в классическом понимании этого термина), голлистом.

В 1960-е годы он закалился в политических боях, участвуя в избирательных кампаниях Шарля де Голля и Жоржа Помпиду. Последний за напористый, временами агрессивный, но чаще всего весьма эффективный наградил Ширака прозвищем "Бульдозер". Но тот не обиделся — отнесся к этому с юмором. Тем более, что Помпиду настоял, чтобы в правительстве Пьера Мессмера "Бульдозер" занял пост министра сельского хозяйства. Это у нас в стране глава минсельхоза почему-то традиционно слабая политическая фигура. Иное дело во Франции, где массовые, а порою ожесточенные, выступления фермеров и работников аграрных предприятий вызывали политические кризисы и сметали политические фигуры с доски.

В 1974 году Жорж Помпиду ушел из жизни, и Ширак возглавил крупнейшую голлистскую партию — Союз демократов в защиту республики. Уже в 1974 году он мог стать президентом страны — но элитные группы убедили его поддержать Жискар д`Эстена. Этот президент сделал его премьером, а затем сдал, отправив в отставку. Причиной стали шаги правительства Ширака по отстраиванию финансовой системы страны от общеевропейской (уже тогда активно формировался европейский "Общий рынок" — прообраз ЕС).

И Ширак ушел в оппозицию, создав голлистское "Объединение в поддержку республики". Именно это "Объединение" стало главным инициатором восстановления должности мэра Парижа. Эту должность, как нетрудно догадаться, занял именно Ширак. После успеха партии на выборах 1986 года Ширак стал премьер-министром. При этом он остался градоначальником французской столицы — случай в мировой политике уникальный. Президентом в то время был другой титан французской политики — Франсуа Миттеран, социалист. Непримиримый политический противник Ширака.

В 1988 году Ширак бросает вызов Миттерану, выставив свою кандидатуру на президентских выборах. И потерпел неудачу — французское общество и элитные группы тогда держали левый курс. Он снова покинул пост премьера и ушел в оппозицию.

Ругаемый, но популярный

К следующим выборам главы государства французское общество заметно поправело, и Ширак не без труда, но одержал свою первую победу на выборах президента. При нем Франция стремилась проводить самостоятельную от США политику. Газеты писали, что в узком кругу Ширак высказывал сожаление в связи с распадом Советского Союза. "С сильными русскими американцы не вели себя бы в Европе столь беспардонно", — приводили газетчики 1990-х слова Ширака.

В 2002 году он снова стал президентом при весьма необычных обстоятельствах. Во второй тур президентских выборов неожиданно вышел лидер ультраправого "Национального фронта" Жан-Мари Ле Пен. И в этой ситуации отдать свои голоса Шираку во втором туре призвали даже лидеры всех левых партий. "Голосуем с прищепками на носу", — писали левые газеты.

Несмотря на то, что популярность Ширака на протяжении всего второго срока оставляла желать большего (его рейтинг не поднимался выше 35 процентов), а заметно ослабевший здоровьем лидер уже не мог контролировать свое окружение (результатом стал небывалый скачок уровня коррупции) — даже в этих условиях он оставался самым популярным политиком страны. Во время своего второго президентского срока он не поддержал вторжение США в Ирак и выступил в поддержку проекта конституции Евросоюза. Если в первом случае французское общество рукоплескало Шираку, то во втором — выразило свое несогласие на референдуме, отвергнув проект конституции.

Политические противники Ширака преследовали его даже после отставки. В 2011 году он был осужден судом на два года условно за то, что в бытность мэром Парижа создал фиктивные рабочие места.

Ширак пережил многое— переход от юношеского левачества к взрослой "правизне", суды, предательство соратника-президента, обвинения в коррупции, поражения на выборах и многое другое. Обо всем этом но написал в своих мемуарах.

В 2008 году ему была присуждена Государственная премия России за гуманитарную деятельность. В своей благодарственной речи Ширак вспомнил свой юношеский перевод "Евгения Онегина" на французский язык. На тот самый, на котором автор, "солнце русской поэзии" и фактический создатель русского литературного языка говорил до пяти лет.


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