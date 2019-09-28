Звезду сериала "Счастливы вместе" Наталью Бочкареву задержали с наркотиками в белье

Сотрудники ДПС остановили Наталью Бочкареву и нашли при ней наркотики, сообщает Пятый канал.

Полицейские остановили актрису из-за странного поведения. В протокол они записали "явные признаки наркотического опьянения".

На вопрос сотрудников, имеет ли Бочкарева при себе наркотики, она ответила утвердительно. Женщина не стала скрывать, что провозит в нижнем белье 0,69 грамма вещества. В присутствии понятых она извлекла сверток и отдала его правоохранителям.

После инцидента в квартире артистки провели обыск, но ничего запрещенного не нашли.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье 228.1 УК РФ.