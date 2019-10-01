Каменский депутат незаконно стрелял уток и убегал от полиции. Теперь заплатит тысячу

Депутат Каменского райсобрания Евгений Найден признан виновным в незаконной охоте, сообщают "Каменские известия".
Ему назначен штраф в размере 1 тысячи рублей. Сам депутат признался, что эта сумма для него незначительна, пишет издание. Минприроды назначило ему минимальный штраф, потому что он раскаялся в содеянном.
Напомним, 31 августа в ходе рейда была задержана группа браконьеров. В мероприятии против охотников без лицензии участвовали полицейские и сотрудники лицензионно-разрешительной службы и Минприроды Алтайского края.
Среди браконьеров сотрудники узнали депутата, который сел в автомобиль и уехал. За ним отправились в погоню, но охотник успел оторваться.
Через некоторое время его автомобиль был обнаружен, но без оружия и трофеев.
Чтобы уличить Найдена в браконьерстве, сотрудники охотхозяйства на следующий день несколько часов караулили его в кустах. Таким образом, за депутатом охотились два дня.
Комментарии
Хоть бы мандата лишили, ради приличия... Позор...
Мне порой кажется что у нас в России есть параллельная вселенная, и вот оттуда приходят такие новости, которые противоречат всему, и существующей законадательной базе и здравому смыслу. Только появляется на горизонте властьимущий так перед ним происходят метаморфозы в законах. То ребенок с повышенными промилями перебегает дорогу в неположенном месте, то вот такие. Вот честно надоело уже. Не хватает справедливости, правды. Если природный "закон" тяготения, трения и др работает для всех одинаково, то почему наши законы как помойная тряпка вызывает просто отвращение. И это новости которые подверглись огласке, а какое количество тогда произвола проходит по "тихому"!? И на фоне всего этого мракобесия они хотят уважения к власти. У меня его нет.
Ага, депутат, оштрафован на 1000 р.!
Будешь знать как нарушать закон!
Почувствуй всю тяжесть наказания!
Погоня, засада, столько усилий и тыща! Орудие преступления хотяб ы конфискуйте для приличия.
найден Найден
"Таким образом, за депутатом охотились два дня."
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... чтобы выписать тыщу штрафа?
Стыд и позор, а мы всё это оплатили.
блин...........позорище........не мужик...........
И эти люди, именуемые власть требуют к себе уважения! Плюнуть им в морду со всем уважением хочется!
Если власть не уважает законы, почему простые граждане должны уважать эту власть?
Вот для этого и принят закон о депутатской неприкосновенности, что бы свободно нарушать закон и им за это ничего не было!
Он раскаялся
"Сам депутат признался, что эта сумма для него незначительна" - вот оно отношение к судьям, законам и наказанию. Он даже сам показывает где он видел все выше перечисленное...
Может он оппозиционер и его власть заказала. Поэтому и убегал. Подставили, трофеи подбросили, не? Он убегал, потому что боялся, что наркотики подбросят, как такая версия?
1.10.2019 14:41
гость
Правильно мыслите гражданин! Не хотите связать свою деятельность работая у депутатов, я думаю вы были бы на своем месте.
Давеча в новостях был материал о штрафе какого-то немецкого министра какой-то там немецкой земли и о добровольной отставке этого министра со всем своим кабинетом.О штрафе(за незначительное превышение скорости)не знали даже журналюги.
Повторюсь - дело было в Германии и отставка была добровольной...
Да для него и 100тыщ незначительная сумма