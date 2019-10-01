Каменский депутат незаконно стрелял уток и убегал от полиции. Теперь заплатит тысячу

Депутат Каменского райсобрания Евгений Найден признан виновным в незаконной охоте, сообщают "Каменские известия".

Ему назначен штраф в размере 1 тысячи рублей. Сам депутат признался, что эта сумма для него незначительна, пишет издание. Минприроды назначило ему минимальный штраф, потому что он раскаялся в содеянном.

Напомним, 31 августа в ходе рейда была задержана группа браконьеров. В мероприятии против охотников без лицензии участвовали полицейские и сотрудники лицензионно-разрешительной службы и Минприроды Алтайского края.

Среди браконьеров сотрудники узнали депутата, который сел в автомобиль и уехал. За ним отправились в погоню, но охотник успел оторваться.

Через некоторое время его автомобиль был обнаружен, но без оружия и трофеев.

Чтобы уличить Найдена в браконьерстве, сотрудники охотхозяйства на следующий день несколько часов караулили его в кустах. Таким образом, за депутатом охотились два дня.