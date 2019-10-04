От Симферополя до Владивостока: конкурс для молодых ученых стартовал в АлтГУ

В пятницу, 4 октября 2019 года, в опорном Алтайском государственном университете приступил к работе V Всероссийский конкурс студенческих научных и конструкторских объединений (СНО).

Алтайский государственный университет принимает конкурс уже в четвертый раз, лишь один раз, в 2018 году, уступив право проведения Москве. Первый Всероссийский конкурс СНО состоялся в АлтГУ еще в 2015 году. Вуз не только является одним из инициаторов его создания – здесь же была разработана и символика конкурса.

В этом году на первый этап конкурса было подано огромное число заявок из различных регионов нашей страны – от Симферополя до Владивостока. Это 264 человека от 115 объединений из 95 высших учебных заведений 51 города Российской Федерации. Даже были поданы заявки на участие в качестве слушателей с Украины и из Киргизии.

В итоге для участия в очном этапе были отобраны лучшие заявки от 80 человек, которые разделены на четыре потока, где по результатам работы экспертной комиссии и будут определены лидеры.

"Участники очного этапа, прибывшие к нам в вуз со всех уголков страны, представляют на конкурс проекты по самым разнообразным научным и техническим направлениям – от медицины и гуманитарных исследований до энергетики и ракетостроения, – отметил на открытии мероприятия и.о. проректора по научной и инновационной работе АлтГУ Дмитрий Михайлович Безматерных. – Оценивать эти работы будет большая экспертная комиссия, в которую вошли 24 специалиста из разных регионов России. То, что конкурс СНО проводится в Алтайском госуниверситете уже в четвертый раз за пять лет, говорит о том, что его организация проходила на должном уровне, и я уверен, что и в этом году мы все сделаем на отлично.

За пять лет у Всероссийского конкурса студенческих научных и конструкторских объединений сложились определенные традиции, и сформировался свой пул постоянных организаторов, экспертов и участников. Так, например, в число экспертной комиссии мероприятия регулярно входят сопредседатель президиума Российского союза студенческих организаций, заместитель председателя оргкомитета Международного молодежного научного форума "Ломоносов", научный сотрудник химического факультета Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова Андрей Владимирович Андриянов и председатель Всероссийского клуба молодых исследователей, заместитель председателя оргкомитета Международного молодежного научного форума "Ломоносов", заместитель начальника Управления информатизации Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова Евгений Александрович Антипов.

"Благодаря высокой социальной значимости конкурс СНО получил поддержку Фонда президентских грантов Российской Федерации. И тот факт, что Фонд поддержал конкурс, говорит в первую очередь о том, что он важен и нужен с точки зрения государственного взгляда на развитие молодежной науки. Конкурс СНО – определенный маяк на пути развития научных объединений, мотиватор в выстраивании работы со студенческими научными обществами и в целом научный ориентир для молодежи", – подчеркнул, приветствуя молодых ученых, Евгений Антипов.

Напомним, что Всероссийский конкурс студенческих научных и конструкторских объединений проводится по двум номинациям: "Лучшие студенческие и молодежные научные объединения вузов России" и "Лучшие студенческие и молодежные конструкторские бюро (лаборатории) вузов России".

От опорного вуза Алтайского края в конкурсе принимают участие команды студенческого конструкторско-технологического бюро "Радиотехника" и научного студенческого общества университета.