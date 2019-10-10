СМИ: в мэрии Славгорода прошли обыски

В администрации Славгорода прошли обыски, в ходе которых следственные органы изъяли некоторые документы, сообщает ИА "Банкфакс".
В силовых структурах подтвердили факт обыска. В мэрии от комментариев по этому поводу отказались, предложив составить письменный запрос.
По данным информагентства, следственные действия могут быть связаны с нарушениями в сфере ЖКХ, которые выявил Минфин во время аудита.
В пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю уточнили, что расследование проводится в рамках уголовного дела, однако его детали раскрывать не стали.
Журналисты предположили, что оно может быть связано с нецелевым расходованием средств на модернизацию системы теплоснабжения в 2016 году и грубыми нарушениями при проведении аукциона по продаже МУП "Теплосбыт".
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